¿Ha ido la F1 demasiado lejos? Sainz alerta de un nuevo peligro con los coches de 2022La llegada del nuevo reglamento ha hecho que los equipos hayan tenido que empezar de cero con una filosofía de diseño completamente nueva. Pero algunas características del mismo han provocado un potencial problema de salud a los pilotos.Los nuevos monoplazas de la Fórmula 1 han llegado con un cambio radical de concepto, recuperando el efecto suelo y adoptando ruedas de 18 pulgadas que obligan a adoptar neumáticos de perfil bajo.Esto es algo que en otras categorías ya se lleva utilizando mucho tiempo, pero la Fórmula 1 siempre lleva un paso más allá cada concepto y la incomparable velocidad de la categoría ha desvelado un problema que convendría estudiar seriamente.«Es una cuestión que como pilotos no nos gusta hablar mucho de ella porque no nos gusta parecer débiles»Así lo indica Carlos Sainz, que alerta de la excesiva rigidez de los monoplazas de este año. Esto viene dado por dos razones principales: el mayor peso de los coches y el perfil bajo de los neumáticos, que resta amortiguación.Impactos muy violentos y doloresEn Imola, George Russell admitió que había sufrido dolores en pecho y espalda a consecuencia del exagerado porpoising que experimentó el Mercedes en el circuito italiano. Este efecto se une a la rigidez del coche y está provocando preocupación entre los pilotos.«Los pianos en Miami ya se notaban muy agresivos con estos coches. Hubo algunos golpes en Imola que fueron bastante duros para el cuerpo», señala Carlos Sainz. «Creo que debemos, como pilotos y Fórmula 1, considerar cuánto debe sufrir un piloto por su espalda y su salud en una carrera de Fórmula 1 con este tipo de filosofía de coche».«Hay que abrir el debate más que nada para ver si… Creo que el reglamento es genial. Están haciendo exactamente lo que necesitábamos para las carreras. Pero, ¿necesitamos correr tan rígidos para el cuello y la espalda como lo estamos haciendo últimamente?», se pregunta el piloto de Ferrari.«Para mí, es más una pregunta filosófica que planteo para la Fórmula 1 y para que todos reconsideren cuánto debe soportar la salud de un piloto en una carrera».Lea también: Russell teme por su salud tras sufrir porpoising extremo en el MercedesLesiones a largo plazoPero a Carlos Sainz no le preocupa sólo una potencial lesión o molestias, sino las consecuencias que pueda tener competir con un coche tan rígido durante varios años.«Ya estoy sintiendo las consecuencias. No necesito consejos de expertos para saber que si sigo 10 años así, va a ser duro, voy a necesitar trabajar mucho en movilidad, flexibilidad y voy a necesitar invertir en salud general del cuerpo».Los coches de este año son más pesados y rígidos que nunca. Y además sufren porpoising. ¿Es demasiado?«Probablemente es una cuestión que como pilotos no nos gusta hablar mucho de ella porque no nos gusta parecer débiles. Soy fuerte, estoy muy en forma, me considero uno de los mejores pilotos y nunca he tenido problemas en una carrera de Fórmula 1», aclara el español.«Pero es más a largo plazo y para el beneficio de todos nosotros, tal vez deberíamos exponerlo para hablar y ver qué opciones tenemos. Luego están los intereses de los equipos, de los adelantamientos, del espectáculo, hay que tener en cuenta todo en la ecuación. Pero, ¿y si por primera vez también tenemos en cuenta un poco al piloto? Creo que podría ser interesante», zanja Sainz.¿Tomará nota la FIA o hará caso omiso, como hizo en Miami con la seguridad en la curva 14?