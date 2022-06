por stick » 31 Mayo 2022, 15:48

¡Es oficial! Red Bull anuncia que han renovado a Sergio Pérez dos temporadas más. El equipo de las bebidas energéticas se queda con el mexicano tras su victoria en Mónaco.Se confirma lo que Sergio Pérez ya filtró el domingo en su frase a Christian Horner: "Probablemente he firmado demasiado pronto". Ésta fue la frase que dijo tras ganar el Gran Premio de Mónaco, que hacía pensar que ya había firmado su renovación y sólo quedaba anunciarlo. Así era. El mexicano bromeaba sobre el hecho de que la victoria de Mónaco le habría podido hacer conseguir un contrato mejor, pero lo cierto es que la renovación ya estaba firmada.Red Bull ha seleccionado este martes, tras la resaca del Gran Premio, para anunciar que 'Checo' seguirá con ellos al menos dos temporadas más. El mexicano sigue en una nube tras el domingo y ahora, con la renovación:"Para mí ha sido una semana increíble, ganar el Gran Premio de Mónaco es un sueño para cualquier piloto y luego que lo que siga sea anunciar que seguiré con el equipo hasta 2024 me hace muy feliz", ha destacado Sergio.El jefe de Red Bull, Christian Horner, destaca no sólo la labor de equipo de Sergio, sino su paso adelante este año para incluirse en la batalla por el título. Además, admite que cada vez está más cerca de Max Verstappen."Una y otra vez ha demostrado no sólo que es un jugador de equipo magnífico, sino también que su nivel de comodidad ha crecido y se ha convertido en una verdadera fuerza que debe ser reconocida en la parrilla. Este año ha dado otro paso y la distancia respecto al campeón Max se ha reducido de forma significativa", ha destacado Horner."Para nosotros por su ritmo, su habilidad en carrera y su experiencia no fue una decisión difícil renovarle y estamos encantados de que Checo siga corriendo para el equipo hasta 2024. Junto a Max creemos que tenemos a una pareja de pilotos que nos puede dar los mayores premios en la Fórmula 1", ha añadido el jefe de Red Bull para terminar.De esta manera, Checo se asegura un puesto en uno de los dos mejores equipos de la parrilla y una trayectoria ascendente. El mexicano tiene 19 podios, siete vueltas rápidas, una Pole Position, tres victorias y una historia por escribir junto a Red Bull.