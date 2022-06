por GTO » 24 Junio 2022, 22:12

Cada uno es libre de creer lo que quiera, pero....



Mercedes esta haciendo campaña desde hace tiempo para que cambien el reglamento para evitar los rebotes de su coche que es especialmente peor con este tema.



La fia anuncia cuando están viajando a Canadá, el jueves, que permitirá el segundo tirante para solucionar este tema.



Introducir este cambio, necesita de estudios, preparación de piezas, adaptación de diseños, etc.



Mercedes el viernes se presenta con un chasis adaptado a este invento.



Ningún equipo estaba preparado para ello, se quedan perplejos y protestan en privado.



Mercedes decide no usarlo en clas ni en carrera para que no salten reclamaciones.



Si alguien quiere creer que en mercedes son extraordinariamente listos, y además son capaces de modificar los laterales del coche sobre la pista para probarlo, ok.



Pero yo, sabiendo que mercedes ha tenido información privilegiada anteriormente, me inclino a creer, que mercedes ha presionado a la Fia, para que les de el ok a una solución que ellos ya habían probado. Después de Baku, Hamilton se queja toda la carrera de os rebotes, y se baja del coche delante de las cámaras evidenciando que físicamente esta tocado.

Ya tienen la escusa perfecta para presionar a la Fia.

La fia cede y modifica la normativa para permitir el doble cable, y lo anuncia el jueves, sin pensar en que los chasis ya están viajando a Montreal.

Mercedes se planta con un chasis modificado para dos cables, AL DIA SIGUIENTE, que indudablemente han hecho en fabrica. Es el único. Los demás se mosquean y se quejan por privado a la Fia. La fia le dice a Mercedes que se corten un poco, y mercedes lo retira.

Los demás equipos se dan por satisfechos y no piden sanción por que así mercedes no saca ventaja de su información privilegiada, y tienen 2 semanas para tenerlo listo en Silverstone.



Los demás equipos, no han montado el pollo, por que ellos tambien tienen problemas de rebote, y todos los pilotos, menos el mas veterano, Alonso, han pedido una solución. Pero no iban a aceptar que mercedes sacara ventaja antes que los demás, una vez dicho por mercedes que no lo usarían en carrera, se contentan, por que entienden que la solución es buena para todos. Los equipos lo están probando ahora a toda velocidad. Pero si la solución no encaja con el chasis que ya tienen diseñado y funciona, se quejaran en Silverstone. Ferrari y RBR no estan muy conformes con el tema. Lo veremos la próxima semana.



La solución puede ser buena, o no, por que el mercedes de Ham, no mejoro, pero para mi, la Fia como siempre comete un error que evidencia que ha habido filtraciones. ¿especulaciones? Si, es una especulación, pero para mi, conociendo a la Fia y como funciona la F1, me la creo.

¿Qué no queréis creerla y que ha sido casual? ok, esto es una afición libre.



Que cada uno piense lo que quiera, pero esto es la F1, la de siempre, la fia que quiere tener a los equipos top contentos, y busca evitar que se queden atras, como le pasaba a mercedes por el rebote que no habían detectado en el ordenador. No es bueno para el espectáculo que Hamilton se queje de daño fisico, y que uno de los coches top, se queden atras,