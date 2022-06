por KoKiNa » 23 Junio 2022, 01:13

La actuación sobrenatural sin respuesta de Fernando Alonso en el GP de CanadáEl líder de Alpine, Otmar Szafnauer, todavía no ha encontrado un razonamiento lógico para entender la velocidad desorbitada del piloto español en Montreal.Fernando Alonso rozó la perfección en el Gilles Villeneuve: no descendió del Top 5 durante las prácticas del viernes, lideró los FP3 y compartió la primera fila de la parrilla con Max Verstappen el domingo. Tras ello, Alpine volvió a fallar. Pero el pilotaje volvió a ser soberbio y hasta grandes campeones de la Fórmula 1 como Nico Rosberg terminaron boquiabiertos con el rendimiento del bicampeón.La telemetría tampoco explica la velocidad de AlonsoSe acabaron las matemáticas y las ciencias. Fernando rompió cualquier ley de la física en Canadá. El piloto asturiano dejó sin palabras a la gran mayoría de aficionados e, incluso, compañeros. Hasta el propio Verstappen quedó impresionado por la gesta de Alonso durante la clasificación y compartió públicamente su respeto y admiración a través de los medios de comunicación y de las redes sociales.En el ámbito interno, la sorpresa fue todavía mayor. El entorno de Alpine aún está buscando la forma de justificar la gran diferencia que hubo entre Alonso y Ocon durante todo el fin de semana en Montreal, especialmente el viernes y el sábado.Otmar Szafnauer, el director del equipo, continúa perplejo y así se lo hizo saber a nuestro compañero de AS, Jesús Balseiro: “Con todos los ordenadores que tenemos, que son muchos, todavía estamos intentando comprender las diferencias. Parte de la razón es que él estuvo genial en la lluvia, pero ya había sido rápido el viernes. No solo el sábado. Otra parte son las circunstancias, el asfalto se fue secando y hay muchas variables”, trató de argumentar el Team Principal de Alpine.Datos, informaciones y teorías aparte, la realidad fue que Fernando le sacó 7 décimas a Ocon en la Q1. Después la distancia se amplió a 1.3 segundos en la Q2 y, por último, la humillación llegó en la Q3: el ovetense aventajó a su compañero de equipo en más de segundo y medio. Y eso que la sesión clasificatoria del francés no fue mala, puesto que finalizó en séptimo lugar.Habrá que ponerse en contacto con algún vidente para que nos explique la actuación sobrenatural de Fernando Alonso en Montreal, puesto que las máquinas aún no han encontrado una respuesta certera.