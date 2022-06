por KoKiNa » 25 Junio 2022, 17:55

Bottas: "Perdí la alegría por la F1 cuando luchaba junto a Hamilton"El piloto finlandés se sincera y admite que estuvo cerca de dejar la competición al perder la felicidad por correr mientras luchaba contra Hamlton en Mercedes.POR ALEJANDRO CALLEJO23/06/2022Valtteri Bottas salió de Mercedes rumbo Alfa Romeo y se le ve feliz. Gran inicio de temporada, buenos resultados tanto en clasificación como en carrera y octavo en el Mundial de Pilotos con 46 puntos. Pero antes de esta vida placentera pasó por la escudería alemana donde también sonrió y cosecho podios y victorias pero donde por un momento perdió la alegría por correr en F1 mientras mantenía una lucha en el trazado y en el garaje con Lewis Hamilton.Comienzo feliz y tristeza en sus dos últimos años en MercedesSe subió por primera vez al Mercedes en la temporada 2017 y obtuvo tres victorias en carreras, acabando en el tercer lugar del campeonato. Inicio muy prometedor y sirvió de gran ayuda tanto al equipo como a Hamilton, que venía de perder con Rosberg el año anterior. Bottas fue rápido en pista y un escudero fiel.Sin embargo, en su temporada de 2018 vio un descenso en su forma al caer al quinto lugar en la general sin victorias, el mismo año en que Lewis Hamilton derrotó a Sebastian Vettel para conseguir su quinto mundial y colocarse segundo con más títulos en la historia de la F1.A partir de ese momento, le pesó la dificultad de correr junto a Hamilton, lo que casi hizo que el finlandés se alejara del deporte perdiendo felicidad y motivación: “A fines de 2018, casi paro, estuvo muy cerca. Solo por el hecho de que no podía entender y aceptar que no pude vencer a Lewis en esos dos años”, dijo a Motor Sport Magazine.Bottas venía con la hambre de un piloto que quiere devolver la confianza a sus jefes por haberle traído a la mejor escudería del momento y la única forma de que vieran que estaba preparado era derrotar al campeón. Pero las ganas de comer le acabaron empachando y no puedo soportar la presión: “Me presioné mucho a mí mismo. Hacia finales del 2018, especialmente cuando comencé a tener el papel de apoyo en el equipo, realmente no podía soportarlo, realmente luché. No fue divertido”, afirma el finlandés.Si la aventura había comenzado feliz y tranquila, en apenas año y medio se había vuelto insoportable y dolorosa: “Las últimas cuatro o cinco carreras de 2018 fueron más dolorosas porque deberías disfrutar de la F1 y es genial, pero no fue eso en absoluto. Así que tuve un buen descanso entre las dos temporadas y realmente tuve que pensar bien las cosas”, señala el piloto de Alfa Romeo.La mente y la cabeza pueden ser muy traicioneras y si no soportas la presión constante puedes pasar facturas. Bottas no disfrutaba de su carrera en ese momento: “La cabeza humana es tan extraña que a veces entras en lugares oscuros: “Pierdes la alegría de las cosas y yo perdí por completo la alegría de la F1 y las carreras en la F1. Estaba casi enojado con la F1”.Aún así, pudo superar ese bache mental y psicológico que no le dejaba concentrarse en su trabajo y pasión. Con ayuda y tiempo libre con familia y amigos acabó con el problema: “Es extraño, pero solo necesitaba un tiempo libre, y pensar en el panorama general y luego me di cuenta de que 'OK, en realidad es un deporte bastante bueno y todavía tengo grandes oportunidades por delante'. Así que sería una tontería no tomarlas”.Para eso, cuando acabó el año, decidió viajar, moverse, abrir su cabeza y conocer nuevos destinos que le hicieran olvidar por un instante la competición automovilística: “Decidí tomarme un descanso en algún lugar de América del Sur y simplemente tratar de no pensar en la F1 en absoluto, y solo tratar de encontrar la voluntad y la alegría por el deporte y la motivación. Lo encontré, fue como un clic. Decidí 'OK, hagamos esto'. Todavía puedo hacerlo'. Así logré recomponerme y volví a encontrar el placer de conducir", finalizaba Bottas.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Bottas lo paso mal obligado por Mercedes a ser el segundo piloto en favor de Hamilton y de ahí sus "aparentes" malos resultados con un coche de primera fila.De no haber estado en el box de al lado de Hamilton y con ese coche dominador, seguro hubiese conseguido muchas mas victorias y quien sabe si algún mundial.No esta al nivel de un Alonso, de un Hamilton o de un Verstappen, pero no es un mal piloto, como lo demuestran sus resultados con Alfa Romeo este año, que era uno de los coches del fondo de la parrilla en 2021, a los que ni un Raikkonen pudo sacarle el rendimiento que si esta consiguiendo Bottas en este año.