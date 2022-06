por GTO » 27 Junio 2022, 22:59

Ecclestone: "Wolff empieza a a estar un poco cansado de Hamilton"El exjefe de la F1 cree que el director de Mercedes está "un poco harto" de Lewis Hamilton por sus comentarios sobre el coche viendo el nivel de Russell.Las camisetas de Fernando Alonso llegan a AmazonA Bernie Ecclestone le gusta estar en boca de todos, que ha perdido su protagonismo desde que Liberty Media asumió el poder de la F1 hace 6 años. Lleva sin pisar un GP desde hace 2 años, pero sigue hablando y opinando sobre lo que pasa dentro del gran circo que él convirtió en un espectáculo de masas junto con pilotos y equipos. A sus 91 años, se dice pronto, se encuentra en muy buena forma física y mental, y mantiene estrechos vínculos con muchos pesos pesados de la F1 después de más de 40 años. Y ahora le ha tocado el turno a Mercedes, Toto Wolff y Lewis Hamilton. No viven sus horas más altas y ha tenido palabras dedicadas hacia ellos, en las que cree que el director de equipo empieza a estar algo cansado de las actitudes de su piloto.Hamilton en entredichoCon Lewis Hamilton luchando con su nuevo compañero de equipo George Russell en su primer año de compartir garaje durante los nueve fines de semana de carreras en lo que va de 2022, Ecclestone cree que Hamilton podría optar por alejarse de la F1 antes de que finalice su contrato. en la temporada 2023. “Lewis podría vender su puesto a Toto y marcharse”, dijo Ecclestone al Daily Mail .Aunque también señala que esto de decir adiós al siete veces campeón del mundo ya lo pensó el propio Wolff. “Nadie necesita decirle esto a Toto porque ya lo pensó. Lewis probablemente se detendría en esas circunstancias”, explicó.Además, Bernie no se calla ante nada e incluso hace alusión a la ropa con al que se viste Hamilton, a la que la considera un poco "rara". “No sé qué hace vistiéndose con toda esa ropa rara. ¿Tiene un trato con eso? ¿Es para hacerse notar? Tal vez eso es todo”, insiste.Con Russell pisándole los talones y superándolo en carreras y mundial, Ecclestone sospecha que la cabeza de Hamilton ya no está en el deporte tanto como antes, a pesar del hambre que argumentó Hamilton en sus redes sociales. “No pensé que Russell fuera tan bueno, pero ha hecho un excelente trabajo. Estoy sorprendido. ¿O es un caso de Lewis haciendo un mal trabajo? Un poco de ambos”, comentó.Y ahora aboga por el rendimiento del Mercedes y las palabras de Lewis tildando al coche de una "mierda". Ecclestone cree que Hamilton es más indiferente ahora que cuando era más joven. “Toto se está hartando un poco de Lewis. No creo que lo esté intentando, ¿verdad?. Pongámoslo de otra manera, Lewis no parece preocupado. No creo que esté ayudando activamente a George. No creo que esté haciendo nada. No creo que le importe demasiado. No está preparado para esforzarse en ganar como lo hizo”, señaló.Y viene, Ecclestone, sobre las dudas de los dolores de espalda de Lewis al bajarse del coche hace un par de grandes premios. “George es más alto y, si le iba a pasar a alguien, le habría pasado a él. Había un poco de Nigel Mansell al respecto. Al menos Nigel saldría del coche y se frotaría la pierna izquierda como si se la hubiera roto. Al momento siguiente, sería su pierna derecha”, dijo.