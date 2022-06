por GTO » 27 Junio 2022, 23:19

Lo que ha dicho Berger es algo real. Y muchos Alonsistas (de dentro y fuera del armario) no tienen capacidad de entender que esto no le quita ningun merito a Alonso como piloto, pero no hay que negar la realidad, su forma de gestionar los conflictos con los equipos, le ha cerrado puertas. para mi, es evidente, como lo es que es uno de los mejores de la f1 de todos los tiempos, y que por manos fuera, tendría derecho a tener siempre el mejor coche, pero no solo por manos se eligen a los pilotos.