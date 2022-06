por KoKiNa » Ayer, 01:30

Coulthard cree que no es el momento de que se compare a Russell con HamiltonSegún David Coulthard, la comparación entre Russell y Hamilton no se puede hacer hasta que no tengan un coche ganador y tengan que exprimirlo al máximo.David Coulthard, expiloto de Fórmula 1, cree que no es el momento de comparar a Russell con Hamilton como se está haciendo porque no tienen un coche ganador. Además, comenta que Russell está en una fase distinta que Lewis y que será un futuro campeón del mundo.George Russell sigue por delante de su compañero de equipo, Lewis Hamilton, tras las primeras nueve carreras. Eso ha dado mucho de qué hablar entre la afición, puesto que Russell ha logrado mejores resultados que su compañero en lo que llevamos de temporada.El joven británico ha logrado un total de 3 podios en nueve carreras y sigue siendo el único piloto de toda la parrilla capaz de quedar dentro del top 5 de pilotos en cada una de las carreras.Sin embargo, David Coulthard cree que no son las mejores condiciones para comparar a los dos pilotos de Mercedes, puesto que aún no tienen un coche ganador. Comenta que Russell es un piloto excepcional y un futuro campeón del mundo, pero no es momento de compararlo con un heptacampeón.“George es un futuro campeón del mundo, creo. Es un piloto fantástico y creo que se ha ganado su asiento en Mercedes. Pero no podemos compararlo con Lewis hasta que no tengan un coche ganador”, declaró Coulthard a RacingNews365.“Ahora mismo, relativamente hablando, este es el mejor coche en el que Russell ha estado. Al mismo tiempo, este no es el mejor coche que ha pilotado Lewis”, continuó David.“También tienen diferentes mentalidades, porque están en dos fases distintas de sus carreras. Todo el mundo está gritando: ‘George está ganando a Lewis’. Veremos cómo será cuando Mercedes clasifique otra vez primero y segundo. Veremos cómo será el orden ahí”, dijo el expiloto de Fórmula 1.Mercedes tiene un coche mediocreCoulthard cree que, según él, la mejor manera para comparar a los dos pilotos propiamente es con un coche ganador. Cree que únicamente cuando un coche es realmente bueno, es la mejor manera para demostrar de qué es capaz un piloto.“Así que tendremos que ver cuando Mercedes tenga un coche competidor del título otra vez. Lo más lejos que estás de la máxima carga aerodinámica, menos estás en el límite y los neumáticos están menos expuestos”, admitió el británico.“Si tienes un coche rápido, entonces los pilotos excepcionales saben como sacar el máximo provecho de él. Si tienes un coche mediocre, se hace más fácil sacar el máximo de él, porque es un coche mediocre”, dijo para cerrar David Coulthard.