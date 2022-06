por KoKiNa » Ayer, 01:44

Berger está seguro de que Alonso, subido en el Red Bull, sería aspirante al títuloEl expiloto de Ferrari está convencido de que si Fernando Alonso tuviera un coche capaz de conseguir podios sería candidato a ganar el mundial.Gerhard Berger, expiloto de Ferrari y ahora director en el DTM, sabe del talento de sus compañeros de profesión y lo difícil que es destacar en una categoría cuando el coche no va a acorde a la calidad de tus manos. Convencido de que Fernando Alonso, de conducir un Red Bull, sería candidato a luchar por el mundial. Y destaca que su capacidad para volar en el asfalto y sacar algo más que el resto sigue intacto a pesar de sus años alejado del deporte y su edad.Habría luchado todos los años con un coche mejorEncantado de ver al asturiano en primera fila 16 años después. Toda una proeza lo que hizo en Canadá y no pierde el talento que se perfecciona con el tiempo. "Es un piloto brillante", dijo Berger a Motorsport-Magazin.Berger, que se retiró de la F1 al final de la temporada de 1997, cree que Alonso podría ganar el título mundial con el coche adecuado. Y en eso hay dos opciones: En Ferrari y en Red Bull. “¡Sí! ¡Estoy 100% seguro!", y reconoce que podría haber tenido una carrera mucho más exitosaal elegir el momento exacto de los equipos. “Tengo que decir que, con su talento, Alonso podría tener cinco títulos mundiales para mí”, argumentó.También repasó su etapa en McLaren, refiriéndose en la segunda con Honda. “Después de McLaren, cerró un poco las puertas porque, si estuviera en un Mercedes, tendría cinco títulos mundiales”, finalizó el austriaco.Alonso aún no ha firmado un nuevo contrato con Alpine, todo hace indicar que tomará la decisión durante el parón veraniego, y para Spa dirá lo que haya pensado. Si en la fábrica ve que en un par de años pueden ser ganadores, se quedará. Pero como no sea así, dirá adiós a "su Renault" y cerrará para siempre su aventura en la F1. Fernando Alonso quiere ganar y el mundo del automovilismo se lo pasa en grande con el "profesor" de la categoría que da lecciones gratis en el asfalto en cada carrera y su contrato actual expirará al final de la temporada 2022.