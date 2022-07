por KoKiNa » 05 Julio 2022, 01:45

Lewis Hamilton manda un dardo a Verstappen tras el Gran Premio de Gran Bretaña 2022El piloto británico se acordó de su colisión con Max el año pasado en Silverstone y menciona que este año "pudo pasar sin problemas" emparejado con Leclerc.Lewis Hamilton logró acabar en tercera posición en su gran premio de casa. El piloto británico demostró un ritmo muy bueno y cree que éste será un punto de inflexión para su equipo. Además, en sus declaraciones le lanza un lardo a su ex rival por el mundial asegurando que pudo pasar con Leclerc emparejados por Copse limpiamente.Hamilton le lanza un dardo a VerstappenEl inicio de la guerra abierta entre Lewis Hamilton y Max Verstappen la pasada temporada por el mundial se dio en el Gran Premio de Gran Bretaña 2021. Ambos pilotos ya se posicionaban como los favoritos a ganar y, pese a tener más de una batalla en pista, hasta el momento había sido bastante respetuosa y calmada.Todo eso terminó en Silverstone, cuando en la primera vuelta de carrera los dos pilotos colisionaron en Copse, acabando Max Verstappen en el hospital. A partir de ese momento, la tensión en pista y las batallas, llegando a ver más de un encontronazo entre los dos rivales por el mundial, no frenaron.El heptacampeón del mundo tuvo una batalla en las últimas vueltas del Gran Premio de Gran Bretaña 2022 con Charles Leclerc por entrar en el podio. Hamilton y Leclerc llegaron a estar emparejados por Copse y ambos pilotos pudieron seguir con su carrera sin problema. El de Mercedes no se olvidó de lo que pasó el año pasado al bajarse de su W13 y tuvo unas palabras con dedicatoria al piloto neerlandés.“Charles ha hecho un gran trabajo, es un gran piloto. Esta lucha ha sido claramente muy diferente a lo que experimenté el año pasado. En Copse, por ejemplo, los dos hemos podido luchar y pasar rueda a rueda sin problemas. Ha sido una batalla increíble y un muy buen fin de semana para nosotros”, declaró Hamilton a los micrófonos de Sky Sports.Por otra parte, el piloto local completó una fantástica carrera en Silverstone, llegando a marcar el ritmo más rápido de la carrera en varios puntos de su transcurso y concluyendo con su tercer podio de la temporada, el segundo consecutivo.Mercedes introdujo una serie de mejoras con las que esperaban estar mucho más arriba y su ritmo de carrera aquí se vio muy beneficiado. Hamilton cree que esta carrera podrá ser un punto de inflexión de aquí en adelante.“Creo que este ha sido un punto de inflexión para nosotros, pero aún estamos en camino. Tenemos trabajo por hacer, pero tenemos que darle las gracias al equipo por su trabajo, aunque necesitamos más. Estoy muy contento de estar de nuevo en la lucha, me he visto capaz de ganar la carrera, pero unas cuantas cosas han sido un poco en contra de nosotros”, dijo Lewis para concluir.