Polémica con Hamilton¿Fue Lewis Hamilton más 'blando' con Charles Leclerc en Silverstone que con Max Verstappen en 2021?La carrera en Silverstone nos dejó un espectacular adelantamiento de Leclerc a Hamilton en la curva Copse, lugar donde Verstappen chocó con el británico el año pasado.EN BREVESilverstone, un año después del accidente entre Hamilton y Verstappen: "No fue agradable"La acusación de Red Bull a Hamilton por lo sucedido en Silverstone: "Frenó 23 metros más tarde..."Lewis Hamilton y Charles Leclerc protagonizaron uno de los mejores momentos en la última carrera en Silverstone. El piloto monegasco, con unos neumáticos duros gastados, adelantó en Copse al piloto inglés, que tras el Safety Car provocado por Esteban Ocon, paró en boxes y montó unas gomas blandas que llevaban menos vueltas encima.Son muchos los aficionados que han comparado esta maniobra con la que ocurrió el año pasado en la misma curva entre Verstappen y Hamilton. Si comparamos las imágenes, podemos comprobar cómo este año Hamilton se pega mucho más al piano interior, mientras que el año pasado dejó mucho menos hueco al piloto neerlandés para pasar.Muchos creen que esta es la confirmación de que el piloto inglés tocó de manera intencionada a Verstappen para sacarle de la carrera y así sacarle muchos puntos en la lucha por el mundial. Sin embargo, este año Hamilton no está peleando por el título y ese es el motivo por el que muchos aficionados opinan que el británico fue más blando con Leclerc.Tras la carrera, Hamilton no dudó en tirarle una indirecta a Verstappen tras ese adelantamiento de Leclerc y alabar al piloto de Ferrari: "Charles ha hecho un gran trabajo, es un gran piloto. Esta lucha ha sido claramente muy diferente a lo que experimenté el año pasado. En Copse, por ejemplo, los dos hemos podido luchar y pasar rueda a rueda sin problemas".Verstappen habló del accidente del año pasadoAntes de los primeros entrenamientos libres, Verstappen habló sobre el incidente del año pasado. El neerlandés aseguró que no tiene ningún "resentimiento" respecto al incidente del año pasado, pero que no fue agradable.