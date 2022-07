por GTO » 05 Julio 2022, 20:36

Russell sacrifica su carrera para auxiliar a ZhouZhou ha sufrido un terrible accidente en la primera vueltaEl británico no ha dudado en bajarse de su coche y correr hacia ZhouRussell sacrifica su carrera para auxiliar a Zhou -SoyMotor.comRussell corre a socorrer en Silverstone.George Russell ha sacrificado el Gran Premio de Gran Bretaña, su carrera de casa, por ir a comprobar el estado de salud de Guanyu Zhou tras su fuerte accidente en la primera vuelta. La FIA no le ha permitido reincorporarse después a la carrera.La primera vuelta en el circuito de Silverstone ha dejado uno de los accidentes más escalofriantes de los últimos años, con hasta cinco coches implicados, y con Zhou como el gran perjudicado.Pierre Gasly y George Russell se han tocado en los primeros metros y el francés ha quedado en un 'sandwich' con el de Mercedes y Zhou. Eso ha hecho que el británico perdiera el control del coche e impactara fuerte contra el Alfa Romeo de Zhou.Inmediatamente, su monoplaza ha volcado y ha recorrido varios metros hasta llegar a las protecciones. Sin embargo, su coche no se ha quedado ahí, pues ha sobrepasado la barrera y se ha quedado enganchado entre las protecciones y la valla, lo que ha complicado la extracción del piloto, pero, afortunadamente, el piloto ha salido ileso.No obstante, el gesto del día lo ha protagonizado Russell. El británico ha saltado de su W13 y no ha dudado en correr hacia donde se encontraba el monoplaza de Zhou para tratar de asistirle. Se ha llegado a subir a las protecciones para ayudar en todo lo posible y agilizar el rescate del piloto.El gesto tan humano que ha tenido Russell ha tenido consecuencias en su carrera. El de Mercedes podía haber continuado en su monoplaza y llegar al Pit-Lane para tratar de solventar sus problemas y salir a pista, como han hecho Tsunoda o Ocon, pero Russell se ha bajado del monoplaza. La FIA no le ha dejado volver al carril del boxes porque el reglamento impide que un piloto pueda reincorporarse a la carrera si ha recibido asistencia, por lo que, a pesar de intentarlo con insistencia, ha tenido que abandonar.