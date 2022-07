por GTO » 06 Julio 2022, 21:47

La cruzada de Fernando Alonso contra la FIA: "Que no sancionen a Charles Leclerc es de película"El Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 ya fue histórico para el automovilismo español, pero pudo serlo aún más. Fernando Alonso rozó las posiciones de podio en esas últimas vueltas, aunque finalmente tuvo que conformarse con el quinto puesto. Posición en la que Alonso cruzó la meta, pero la que no esperaba tener tras la carrera.Alonso confesó en las entrevistas posteriores a la carrera que él consideraba que había acabado en la cuarta plaza, ya que Charles Leclerc debía ser sancionado. Sin embargo, en Silverstone la FIA se tapó los ojos y no castigó ninguna de las muchas maniobras alegales que se vieron a lo largo de la carrera.Alonso selló el mejor resultado de 2022 y ya son cinco carreras seguidas puntuandoAlonso Gran Bretana F1 2022"Leclerc se movió tres veces en la recta defendiéndose de Lewis Hamilton. Yo me moví solo una en Canadá y me cayeron cinco segundos, así que supongo que mi posición hoy es la cuarta", dijo Alonso, con cierta sorna del que sabe que el criterio de la FIA cambia ya no de carrera en carrera, sino de piloto en piloto.Alonso entró en meta a solo un segundo de Leclerc después de no haberle atacado en pista en ningún momento de las últimas vueltas, a pesar de que el Ferrari llevaba neumáticos duros gastados y Alonso unos blandos frescos. Sin embargo, el asturiano prefirió no meterse en líos, asegurar el puesto con Lando Norris y sumar.Fernando Alonso Silverstone F1 2022"Si no sancionan a Leclerc sería de película", decía Alonso antes de conocer que la FIA efectivamente dejaba sin penalización al de Ferrari. Aunque seguro que algo se intuía. "Podíamos haber luchado un poco más, pero estaba más preocupado por Norris que por Leclerc después de ver sus tres cambios de dirección".Lo cierto es que mientras Alonso pagó en Canadá su maniobra contra Valtteri Bottas, en Silverstone la FIA se negó a arbitrar. Además de más de una maniobra al límite de Leclerc, también vimos a un Max Verstappen extremadamente sucio en varios puntos de la carrera, hasta la misma última vuelta con Mick Schumacher. Pero no hubo sanción.Alonso Silverstone F1 2022Caso aparte es el de George Russell, que provocó un peligrosísimo accidente con una maniobra negligente muy similar a la que le costó una carrera de exclusión a Romain Grosjean en Spa 2012. Pero parece que el británico se irá de rositas y sin una mera advertencia después de tamaño accidente.Al menos Alonso selló el mejor resultado de la temporada, un quinto puesto que, combinado con el abandono de Esteban Ocon, le acerca a su compañero de equipo en la general. Ya son cinco carreras seguidas puntuando, y poco a poco el Alpine se va consolidando como el cuarto mejor coche de la parrilla. Seis puntos le separan de McLaren.