por GTO » 11 Julio 2022, 20:59

Toto Wolff acusa de trucos a Ferrari y Red BullDesde comienzos de temporada, cuando pudimos comprobar que en efecto, Mercedes esta temporada no estaba a la altura de sus rivales de Red Bull y Ferrari, el equipo de Wolff y compañía ha tratado por diversos medios reducir las diferencias que actualmente les separan de luchar por victorias.Pese a todo, la imagen ofrecida por las flechas plateadas en esta primera mitad de campeonato, dado que nos hallamos en el ecuador de la misma; no ha sido ni mucho menos indigna, si tenemos en cuenta que, mantienen un sólido 3 puesto en la tabla de constructores, y que es bastante común que tanto Russell como Lewis merodeen por los podios de los trazados visitados hasta la fecha.Esto no quita que las aspiraciones de la escuderia que ha dominado los últimos siete años, haciéndose con todos los campeonatos de constructores desde 2014, se niegue a aceptar el nuevo orden establecido y por tanto se aferre a cualquier elemento legal que pueda detonar el status quo de 2022.Toto apunta al tablón del fondo planoSegún nuevas informaciones, tanto los de Maranello como Milton Keynes, estarían aprovechando un vacío legal que tendría como resultado una reducción del efecto rebote o porpoising. Primeramente, parece que estos equipos utilizan una parte no regulada por el reglamento, del tablón de madera que se encuentra en el suelo de los monoplazas, para que esta pieza oscile más de los 2mm permitidos. Esta situación ya ha sido puesta en conocimiento de los comisarios y será ilícita de cara al GP de Bélgica, a la vuelta de las vacaciones.Paralelamente, existe otra situación alarmante para Wolff, que también guarda relación con la tabla del suelo, en concreto unos bloques de deslizamiento emergentes de algunos agujeros, que no forman parte del resto de dichos bloques. De este modo, en el momento en que el monoplaza golpea con la plancha de madera sobre el asfalto, estos instrumentos cumplen su cometido, brindando una protección extra al suelo. Dado que posteriormente se retraen, estas piezas supletorias solo actúan en determinadas situaciones, evitando así un gran desgaste constante, a cambio de uno puntual.Todo ello, que le reportaría al piloto en cuestión una importante ventaja a lo largo de la distancia de un gran premio, ha sido comentado por el líder de la marca de la estrella, quien considera esta táctica como un truco antirreglamentario: “Si un bloque de deslizamiento puede aparecer milagrosamente en el suelo, eso está claramente en contra de las regulaciones”. Reflexiona el austriaco. “La segunda cosa es una tabla que puede moverse más allá de lo permitido, que es un milímetro”, “si una tabla se mueve más de ese milímetro estas ganando algo de rendimiento también”.Frente a esta situación, en defensa de los intereses de Mercedes, condena este tipo de actitud por parte de sus rivales, contra indicando que la primera de estas técnicas desaparecerá con la normativa reguladora del porpoising en Spa, que para la segunda habrá que esperar a 2023.Horner respondeA propósito de estas palabras Christian Horner fue preguntado sobre su relación con las acusaciones de Woff a lo que zanjó: “Eso es basura total, basura total, creo que estamos confundiendo problemas aquí”, “Tal vez se esté refiriendo a, no sé, autos que están a su alrededor en este momento. No tengo idea, pero no tengo absolutamente ningún problema o preocupación en nuestro suelo”.Una vez más, estamos experimentando como tras un cambio de normativa, hay quien es capaz de aprovechar ciertas ventajas tácticas del reglamento mientras que otros menos perspicaces no son capaces de lleras a tiempo o hacer que funcionen en sus monoplazas, por lo que a Toto respecta, no le importaría tanto que fuese legal o ilegal, si fuese capaz de hacer que eso mismo funcionase en sus coches, algo que por el momento no ha sucedido.