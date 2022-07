por KoKiNa » 21 Julio 2022, 19:18

Alonso: "Hay nuevos aficionados que no saben mucho de F1, siguen los resultados como en el fútbol"El asturiano en una entrevista repasa su año en Alpine, su gran actuación en Canadá, valora a los nuevos fans de la competición y se abre de manera personal.Es uno de los mejores pilotos de la década y del siglo XXI, está considerado uno de los históricos de la competición y hay quien le sitúa en un top 5 de la F1 desde que nació el gran circo en la década de los 50. En una entrevista para el portal The Race Fernando Alonso valora sus actuaciones en este primer tramo de la temporada de 2022, señala los nuevos fans de la competición y crítica el camino que está siguiendo el gran circo en cuanto a la gente, cómo le gustaría que le reconocieran y su papel en 2023.La Fórmula 1 como concepto parecido al fútbolAl asturiano muchos de la nueva generación de aficionados no le había visto salir nunca en una parrilla de salida desde el top 2. La última vez fue en 2012 en Alemania, y algunos de ellos no habrían nacido. Pero esto de no ver a Alonso ahí arriba sacando codo con los mejores se acabó en el momento que hizo segundo en la clasificación de Canadá bajo la lluvia, donde los mejores pilotos, a pesar de no tener la máquina más potente, sacan su talento a relucir y pasan por encima de aquellos que tienen un mejor coche pero que no les alcanza un talento supremo.Es el caso de Fernando Alonso que conduce un coche para acaba entre el séptimo y el décimo, pero cuando las cosas se igualan o se complican ahí sale él para demostrar que el crono no está en la edad y que el talento sigue primando por encima de súper-máquinas. "Hay una generación nueva de aficionados que no estaban allí en 2006, cuando gané el campeonato, o no estaban en 2012, cuando estaba en Ferrari luchando por el campeonato. Ahora hay un 50% de espectadores nuevos, y nunca vieron a Alonso pelear por podios y victorias. Así que ahora regresas, y no es como '¿quién es este tipo?', sino '¿qué está agregando al deporte?'. Fines de semana como Canadá o la segunda parte del año pasado, creo que pueden sentir que todavía puedo agregar algo al deporte”, señala en una entrevista en The Race.El ovetense explica que la afición se ha 'futbolizado' y no miran más que simples resultados, que no entienden el rendimiento ni las situaciones del monoplaza. "Creo que tenemos ahora nuevos fanáticos y, en cierto modo, y no quiero faltarles el respeto, pero no saben mucho sobre la Fórmula 1.Simplemente son más como un tipo de fanático del fútbol, ​​donde solo siguen los resultados, quien gana hace lo mejor. Y quien sea el último no tiene nivel de Fórmula 1. No entienden mucho sobre el rendimiento del automóvil y el paquete que necesita. Así que estás en una especie de montaña rusa de sentimientos, de percepción, de lo que la gente siente por ti", reflexionó.Eres un Dios o estás viejo y no sirves para conducirAdemás, argumenta que no le gusta que todo sea blanco o negro: o eres el mejor o estás acabado. No hay una cultura adecuada en la Fórmula 1 como sí ocurría en el pasado. "Cuando haces un buen fin de semana, pareces Dios. Y cuando haces un mal fin de semana, eres demasiado viejo, o eres demasiado joven o lo que sea. Pero todos estamos pasando por estas fases. Creo que ahora los fanáticos, solo están viendo la carrera de inmediato, tienen una sensación y luego se desconectan hasta el próximo domingo. Ya no existe una cultura adecuada de la Fórmula 1”, insistió el asturiano, descontento del camino que está cogiendo la competición.Sobre su actuación mágica en la lluvia de Montreal, donde colocó a su Alpine por encima del Ferrari de Sainz y a dos décimas del Red Bull de Max Verstappen, manifiesta que es algo que significó mucho para él, porque al decidir volver a la competición dejas muchas cosas de lado incluido familiares o amigos. "Sé que la primera fila no es el fin del mundo y ya he estado en esa posición varias veces, pero significó mucho porque cuando decides volver, necesitas dejar algunas cosas en la vida (familia, amigos) y tener plena dedicación al trabajo que haces, viajar, el aspecto físico, el aspecto mental, todo y la presión que sientes en tus hombros. Porque eres Fernando Alonso, y todo el mundo te va a mirar si lo estás haciendo bien", argumentó el bicampeón español.Regresar a la máxima categoría del automovilismo consistía en recibir una presión extra y puso de ejemplo a otros pilotos que fueron sus rivales y decidieron volver. Fernando sabía que no podía fallar y no lo ha hecho, por supuesto. "Sé que hubo un par de ejemplos en el pasado de que la gente volvía, Kimi o Michael, que tal vez eran… Todos teníamos la sensación de que no eran los mismos de antes. Y no quería eso en mi regreso. Creo que, más o menos, lo estoy logrando. Soy el mismo que era antes. Y eso fue importante para mí. Los fines de semana como Canadá ayudan a tener este sentimiento en el paddock", matiza.Era cierto que le faltaba ese proceso de adaptación a los nuevos monoplazas el año pasado, pero no estaba oxidado como se trató de instaurar entre los críticos con él. Un proceso que poco a poco fue sacando adelante y ahora está a un nivel optimo por ganar, solo le queda un coche que le ayude. "No estuve "al 100%" en la primera mitad de la temporada pasada. Este año, o la segunda parte del año pasado, me siento mucho más normal”, agregó.Por último, afirma cómo le gustaría que las generaciones de aficionados le recuerden el día que ya no esté compitiendo porque ese día llegará. "Soy un luchador, alguien que no se da por vencido tan fácilmente. Y siempre trata de rendir al máximo en cualquier entrenamiento libre, calificación, carrera, cualquier condición o posición por la que luches. Puede ser la victoria o puede ser P12. Es importante para mí que la gente me recuerde así, que se dé cuenta de que amo la competencia y amo este deporte", concluye.Fernando Alonso es un piloto ganador, competidor, con un hambre insaciable por querer ampliar sus logros. A sus 41 años sigue disfrutando al igual que lo hacía cuando tenía 20. Él corre porque es lo que más le gusta y da todo, absolutamente todo, independientemente de si lidera la parrilla o lucha por un punto. Fue el que acabó con la dinastía del Kaiser Michael Schumacher, quien se peleó contra una escudería entera y no le pudieron vencer, quien devolvió la ilusión de Ferrari por ganar un campeonato del mundo, quien ahora ha regresado a su casa donde hizo historia para volverlos a hacer grandes.Alonso, camino de ser el piloto con más vueltas y grandes premios disputados, sueña como el primer día por seguir agrandando su leyenda, pero sobre todo por disfrutar de lo que más le gusta: correr, correr y correr en un circuito de Fórmula 1. Porque lo más importante es no perder esa ilusión. Habrá Fernando Alonso en un paddock hasta que él quiera.