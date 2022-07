por elmusiloco » 28 Julio 2022, 13:49

SEBASTIAN VETTEL

OFICIAL: Vettel se retirará de la F1 tras la temporada 2022

Dejará la F1 a los 35 años después de 15 temporadas

Vettel se irá con cuatro títulos, 53 victorias, 57 Poles, 122 podios y 38 vueltas rápidas

Sebastian Vettel

Ana Vázquez | 28 jul 2022 - 12:08Sebastian Vettel ha anunciado su retirada a sus 35 años en la previa del Gran Premio de Hungría. El alemán dejará el Gran Circo tras la temporada 2022 tras 15 temporadas en la categoría reina.La continuidad de Sebastian Vettel era uno de los asuntos a resolver este año. El alemán tenía contrato con Aston Martin hasta finales de 2022 y el equipo dejó claro que él sería su opción número uno para 2023 y que sería su decisión si seguir o no en Fórmula 1.La de Sebastian ha sido una decisión meditada y que ha llegado por sorpresa a las puertas del Gran Premio de Hungría. En sus últimas comunicaciones, de hecho, mostraba su voluntad de seguir. Sin embargo, hace unas horas sorprendía al hacerse una cuenta en Instagram, tras toda una vida sin redes sociales. No era para otra cosa que para anunciar su retirada, como hemos sabido a las 12:00 CEST de esta mañana de jueves.El alemán ha emitido un mensaje en el que se 'desnuda' para explicar que la F1 ya no es compatible con su voluntad de ser un gran padre y marido y que sus objetivos han cambiado, de luchar por victorias a ver crecer a sus hijos."Por la presente anuncio mi retirada de la Fórmula 1 al final de la temporada 2022. Probablemente debería empezar con una larga lista de personas a las que dar las gracias, pero creo que es más importante explicar las razones que me han llevado a tomar esta decisión", ha compartido Sebastian en su mensaje de despedida."Amo este deporte. Ha sido el centro de mi vida desde que tengo recuerdos, pero igual que hay vida dentro de la vista, está mi vida fuera de la pista", ha añadido el alemán."Ser piloto nunca ha sido mi única identidad. Creo que la identidad es quién somos y cómo tratamos a los demás en lugar de lo que hacemos. ¿Quién soy yo? Soy tolerante y siento que todos tenemos los mismos derechos de vivir no importa nuestro aspecto, de dónde venimos o a quién queremos. Me encanta estar fuera y amo la naturaleza y sus maravillas. Soy cabezota e impaciente. Puedo ser realmente molesto. Me gusta hacer a la gente reír. Me encanta el chocolante y cómo huele el pan recién hecho. Mi color favorito es el azul. Creo en el cambio y en el progreso y que un poco marca la diferencia", ha subrayado."Soy optimista y creo en la bondad de la gente. En paralelo a las carreras he creado una familia y me encanta estar con ellos. También tengo otros intereses fuera de la Fórmula 1. Mi pasión por las carreras y por la F1 implica mucho tiempo alejado de ellos y mucha energía. Comprometerme con mi pasión como lo hice y de la forma que pensaba que era la correcta ya no es compatible con mi deseo de ser un buen padre y marido", ha agregado. También tengo otros intereses fuera de la Fórmula 1. Mi pasión por las carreras y por la F1 implica mucho tiempo alejado de ellos y mucha energía. Comprometerme con mi pasión como lo hice y de la forma que pensaba que era la correcta ya no es compatible con mi deseo de ser un buen padre y marido", ha agregado."La energía que supone ser uno con el coche y con el equipo, de perseguir la perfección requiere concentración y compromiso", ha recordado."Mis objetivos han cambiado de ganar carreras y luchar por campeonatos a ver a mis hijos crecer y transmitir valores, ayudarles cuando caen, escucharles cuando lo necesiten, no tener que decirles adiós y lo más importante, aprender de ellos y dejar que me inspiran. Los niños son nuestro futuro. Más allá creo que hay demasiado para explorar y aprender sobre la vida y sobre mí mismo", ha continuado.Por supuesto, su lucha contra el cambio climático ha ocupado una parte importante de su discurso. Vettel ha hablado de su deconstrucción como piloto, que seguro que también ha influido en la decisión de la retirada, y se ha despedido pidiendo acción, orgulloso de las huellas que ha dejado en su camino y confiando a la nueva generación la misión más importante."Hablando del futuro, creo que vivimos tiempos muy decisivos y pienso que cómo todos vayamos a actuar estos años decidirá nuestras vidas", ha indicado."Mi pasión implica ciertos aspectos que he aprendido a odiar. Puede que cambian en el futuro, pero la voluntad de aplicar cambiaos debe ser mucho más fuerte y debe llevar a actuar hoy. Hablar no es suficiente y no nos podemos permitir esperar. No hay alternativa. La carrera ya está en marcha", ha señalado."¿Mi mejor carrera? Aún está por llegar. Creo en ir hacia delante y pasar página. El tiempo es un camino de ida y quiero vivir según los tiempos. Mirar atrás sólo va a frenarte. Tengo ganas de correr en circuitos desconocidos y encontraré retos nuevos", ha asegurado."Las huellas que dejé en la pista permanecerán hasta que el tiempo y la lluvia las borren. Se dejarán huellas nuevas. El mañana pertenece a los que están trabajando en él hoy. La próxima curva está en buenas manos, ya que la nueva generación ya ha hecho acto de presencia", ha comentado."Creo que todavía hay una carrera por ganar. Me despido y gracias por dejarme compartir la pista con vosotros. Me encantado cada segundo", ha expresado Vettel para cerrar.De esta manera, Sebastian, con un discurso sincero y serio, se abre para despedirse de la F1. Desde Hungría afrontará sus últimas diez carreras junto a Aston Martin antes de dedicarse a su nueva vida.Este anuncio llega en una de sus temporadas más difíciles en cuanto a resultados de Sebastian: después de intentarlo con Ferrari, se aventuró a confiar en el nuevo proyecto de la marca británica de lujo, que tampoco ha funcionado como esperaba.Se va, sin embargo, orgulloso de lo logrado, tras mantener la ilusión una década tras su época dorada, en la que ganó cuatro títulos junto a Red Bull y se convirtió en el campeón más joven con 23 años, cuatro meses y 11 días, un récord imbatible hasta ahora.Esta retirada traerá consigo un inevitable terremoto en el mercado. Mick Schumacher suena como el lógico sustituto de Sebastian Vettel en Aston Martin, pero Lawrence Stroll quiere a Fernando Alonso para 2023. ¿Qué pasará? Arranca de forma oficial la silly season.