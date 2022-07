por GTO » Ayer, 13:42

Ferrari: "Que Mercedes aprenda a perder con dignidad"Piero Ferrari cree que las presiones a la FIA, para cambiar los coches de 2023 a propósitos del 'porpoising', no son del todo deportivasDesde hace un mes, los equipos se mueven en la trastienda de la FIA, a propósito de las quejas de Mercedes sobre el rebote (porpoising) de los coches con el nuevo reglamento y sus presiones para modificar las alturas de forma obligatoria a partir del año próximo. Esa medida les podría dar la oportunidad de igualarse a Ferrari y Red Bull, que sí han encontrado la forma de burlar este problema o de que al menos no afecte a sus tiempos por vuelta, algo que los de la estrella aún intentan sin éxito pleno.PUBLICIDADPiero Ferrari, hijo del fundador de la Scuderia y vicepresidente de la marca, acusa a Toto Wolff y los suyos de maniobras de dudosa deportividad para ganar en los despachos lo que no han conseguido en la fábrica y la pista."Haremos valer nuestras razones. Nos opondremos a cualquier tipo de maniobra", afirma en 'Quotidiano' al periodista Leo Turrini "Durante años, Ferrari ha tenido un déficit de motor frente a Mercedes, pero no pedimos favores ni atajos. Perdimos con dignidad, trabajando en silencio para recuperarnos y nuestros oponentes también deberían comportarse así, ¿no crees?", señala el único hijo vivo del 'Commendatore'.Nuevas mediciones en SpaUn primer paso para poner coto al rebote de los coches es una nueva medición o verificación de la FIA después del parón, en el Gran Premio de Bélgica (26-28 de agosto), donde se revisará la posible flexibilidad de los patines centrales en el suelo de los coches, algo que Mercedes asegura que Red Bull y Ferrari han conseguido y que les da una ganancia en el tiempo por vuelta, al evitar el salto de todo el monoplaza al pasar por los baches o los pianos. Al W13, ese tipo de situaciones les hace perder efecto suelo y efectividad, como sucede este fin de semana en Hungría.Desde los dos equipos aludidos ya han señalado que la nueva verificación les va a afectar muy poco o nada, aunque en Spa se verá si hay un cambio y si los Mercedes se acercan a una distancia para poder batirlos.Volviendo a Piero Ferrari, asegura que el paso que la Scuderia ha dado en cuanto a rendimiento en 2022. "Como compañía, estamos orgullosos de lo que nuestro departamento de carreras ha logrado hasta ahora. Estábamos saliendo de un período difícil y ahora tenemos un coche que es competitivo en todas las pistas. Por supuesto que hay cosas que arreglar y detalles que perfeccionar, pero este Ferrari es muy competitivo, asegura."Por supuesto, me gustaría ganar más a menudo, por lo que sería bueno revertir el números de poles que tenemos hasta ahora, ocho, con las victorias que tenemos. Hasta ahora son cuatro, solo la mitad, pero estamos en el camino correcto", certifica el empresario italiano.