por GTO » Ayer, 15:54

Es una pena que el talento de Alonso termine en el penúltimo equipo de la parrilla.



Se me ocurren varias premisas acerca de esta noticia.



Alonso, ha demostrado que esta a un Gran nivel, y no creo que deba jubilarse, Vettel, por ejemplo, esta aburrido, desilusionado y si esta para jubilarse pese a ser mas joven.



Alpine no quiere a Alonso, quiere a Oscar Piastri. independientemente de que sea o no una decisión acertada por parte de Alpine, Alonso era y estaba incomodo en Alpine, y aunque algunos decían que era falso, al final se confirma. Alpine ha mareado y maltratado a Alonso y ha precipitado el desprenderse de él.



Alonso, hasta antes de la salida de Vettel, solo tenia una opción de seguir en la F1 que se estaba cerrando, y con la salida de Vettel, se le abre una opción, a la que se ha lanzado de cabeza.



Alonso, con este movimiento, se aleja mas aun de lo que decía que era su motivación para seguir en la F1, cuando se fue, que era un equipo con opciones de ganar, por lo que entiendo que la motivación actual de Alonso, es seguir disfrutando de las carreras como sea. Sino no se iría al penúltimo equipo, es casi como volver a Minardi, eso si, cobrara 20 mill y tiene el contrato de 3 años que quería.



Además, Alonso elije poder decidir su futuro, por encima de los caprichos de los jefes de Alpine, que esta claro, no le han tratado como el campeón que es y no valoran lo suficiente las exhibiciones que ha dado con ellos, no le han valorado como campeon que es a la hora de renovar, y tampoco en la pista. Que me cuenten lo que quieran, pero Alpine no quería renovar a Alonso y le ha hecho un poco disimulado bullying laboral.



Mi opinión es que Alonso ha priorizado su comodidad en el equipo, antes que ceder a las condiciones ridículas que le ofrecía Alpine, ya es consciente que, no tendrá el deseado coche competitivo, en la epoca muy atipica en la que hay 6 coches competitivos, y ha decidido de nuevo (como cuando salió de mclaren y cuando salió de ferrari) , saltar de equipo, pese a que va a un coche peor.

Tiene 3 años por delante en Aston, en los que espero que mejoren el coche, para disfrutar de sus hazañas, aunque me temo que terminaremos viendo encontronazos con el hijo del dueño, y quejas publicas de pobre rendimiento.



Solo espero que los periodistas no se inventen un nuevo super plan ilusionante y empiecen a pronosticar podios futuros. Alonso esta donde esta, ha elegido el penúltimo coche de la parrilla, y lo ha hecho por que no tenia otra opción. Es bueno para el, por que las condiciones son muy buenas, sigue siendo el 3er piloto mejor pagado.



Habrá quien diga que es una buena noticia, pero para mi es lo que es, y nos perdemos a un grandísimo piloto ya ni siquiera le veremos luchar en la tabla media.



Es bueno para Alonso, pero es malo para la F1