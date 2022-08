por GTO » Ayer, 21:44

Ridículo de Alpine tras el plantón de Alonso: anuncian a Piastri y este lo desmienteEl australiano rechaza haber firmado para 2023 minutos después de que la escudería confirmara su fichajeRidículo de Alpine tras el plantón de Alonso: anuncian a Piastri y este lo desmienteLos acontecimientos surrealistas en Alpine se suceden día a día... y hora a hora. Después del plantón de Fernando Alonso para marcharse a Aston Martin el ridículo va a más. La escudería ha anunciado el fichaje de Oscar Piastri para sustituirle en 2023 y el piloto lo ha desmentido tajantemente: "No pilotaré para Alpine el año que viene".El drama crece por momentos: la escudería pidió al piloto oceánico que se buscara otro asiento porque decidió renovar a Fernando Alonso. Tras el fichaje del ovetense por Aston Martin, en Enstone han querido recurrir otra vez a Piastri para que reemplace al '14', pero han llegado demasiado tarde. El futuro del australiano no está en Alpine y ahora el equipo debe buscar un nuevo compañero para Esteban Ocon.LOS COMUNICADOS CRUZADOS DE ALPINE Y OSCAR PIASTRILa reconstrucción de la escudería francesa parecía haberse cerrado por la vía rápida. "Alineación de pilotos 2023 confirmada: Esteban Ocon y Oscar Piastri. Después de cuatro años como parte de la familia Renault y Alpine, el piloto de reserva Oscar Piastri asciende a un asiento de carrera junto a Esteban Ocon a partir de 2023", publicaba el equipo en Twitter.Lo único que ha quedado claro es la evidente falta de comunicación en Alpine, pues Oscar Piastri no ha tardado en contestar públicamente: "Entiendo que, sin mi consentimiento, Alpine F1 ha publicado un comunicado de prensa a última hora de la tarde de que conduciré para ellos el próximo año. Esto está mal y no he firmado un contrato con Alpine para 2023. No conduciré para Alpine el próximo año".El australiano no solo desmiente el fichaje, sino que también deja claro que no va a pilotar para Alpine. Esto hace crecer los problemas para el todavía equipo de Fernando Alonso, que entra en una importante crisis en plenas vacaciones de la Fórmula 1. No se sabe hasta dónde llegará el culebrón, pero no parece ni mucho menos haber terminado.