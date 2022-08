por GTO » Hoy, 00:01

Daniel Ricciardo, candidato a sustituir a Alonso en AlpineEl fichaje de Fernando Alonso por el equipo Aston Martin provocará una serie de cambios inesperados en la parrilla que se proyectaba para la temporada 2023. Otra de las sorpresas podría ser el nombre del sustituto del piloto español en Alpine. Si bien, en un inicio, se daba por hecho que Oscar Piastri ocuparía el puesto de Alonso, ahora Daniel Ricciardo parece ser el favorito.Piastri, después de ganar los títulos de Fórmula 3 y Fórmula 2 en las temporadas 2020 y 2021, ha demostrado que está preparado para dar el salto a la categoría reina. Ante el hecho de que Alpine no le asegurara una oportunidad para 2023, el australiano y su manager, Mark Webber, habrían buscado una alternativa a la escudería francesa.VIDEO CLAVES DEL GP HUNGRÍA 2022: ¡VERSTAPPEN, EN MODO CAMPEÓN!De acuerdo con la información que publica la revista francesa AutoHebdo, Piastri ya tiene un preacuerdo con un equipo que no es Alpine para debutar el próximo año en la categoría reina. Podría tratarse de Williams, con quien Piastri ya ha mantenido conversaciones y se hablaba de que se marcharía cedido por Alpine, pero también podría haber otra opción más atractiva sobre la mesa.Ésta sería McLaren, equipo del que Piastri también ejerce este año como piloto reserva en caso de que Norris o Ricciardo no puedan participar en una carrera. Este movimiento dejaría a su compatriota (Ricciardo) sin un asiento para 2023, aunque eso podría no ser del todo negativo para Daniel, después de dos años sin encontrarse cómodo en McLaren.Mientras que Ricciardo tiene contrato con McLaren hasta finales de 2023, su rendimiento ha sido notablemente inferior al de Lando Norris carrera a carrera. El ex de Red Bull y Renault tiene actualmente 57 puntos menos que su compañero de escudería, un diferencial de ritmo que ha impedido que McLaren alcance el parón de verano en el cuarto puesto del Mundial de Constructores.Quien le ha superado es precisamente Alpine, el equipo que ha perdido a Alonso y que podría haber perdido la opción de hacerse con los servicios de Piastri si se confirma que tiene un precontrato con otra escudería. Si Piastri va a McLaren, Ricciardo se convierte en favorito para volver a Alpine.Aunque Ricciardo no corrió con esta denominación del equipo, sí que lo hizo durante dos años como Renault. En su primera temporada en Enstone, sufrió como lo está haciendo ahora con McLaren, pero su segundo año fue notablemente mejor y llegó a conseguir dos podios.En Alpine, Ricciardo se reencontraría con Esteban Ocon, un piloto que siempre se ha mostrado correoso con sus compañeros de equipo, con sonados enfrentamientos y polémicas con pilotos como Sergio Pérez... y algún que otro roce en pista con Fernando Alonso. El australiano ya compartió equipo con el francés en 2020.Por otro lado, Alpine contaría con un piloto mediático, algo crucial tanto para el equipo como para una marca que quiere continuar creciendo en el mercado de coches de altas prestaciones. Para Ricciardo, sería un nuevo comienzo en el momento más delicado de su carrera deportiva en la Fórmula 1.