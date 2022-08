por KoKiNa » Hoy, 01:07

La intrahistoria del fichaje de Fernando Alonso: De “10 minutos” a "¿Qué acaba de pasar?"El universo Fórmula 1 se quedó paralizado ante el cambio de equipo de Fernando Alonso que nadie fue capaz de vaticinar y que dejó a Alpine en shock.Fernando Alonso ha marcado el ritmo de negociaciones en lo que a renovaciones y cambios de equipo se refiere desde que entrase en Fórmula 1. Ya en sus inicios sorprendió rechazando un contrato que le unía a Ferrari por la proposición de Flavio Briatore simplemente porque no le gustó la forma de proceder de Jean Todt.Su primer movimiento a McLaren se gestó con tiempo. Mucho tiempo. De hecho, Alonso comunicó a Briatore que dejaba Renault antes de que empezara la temporada 2006. Su salida de Ferrari también fue particular, pues solo faltó que le entregasen las llaves de Maranello para tratar de retenerle. De igual manera, fue él quién decidió cuando dejar McLaren y cuándo dejar la Fórmula 1. No debe ser algo extraño que el considerado uno de los mejores pilotos sea quién marque los tiempos.Sin plan para 2023Ha sido diferente este 2022. Primero, Alonso comenzó la temporada sin tener un plan para 2023. Alpine podría haber decidido ampliarle el contrato, pero el equipo francés estaba inmerso en otras batallas dentro del equipo. Tras las primeras carreras, Fernando no ocultó su deseo de seguir en la Fórmula 1. Y es aquí donde todo empezó a torcerse.Mientras Alonso mostraba su total predisposición a pesar de que Alpine no había cumplido las expectativas que ellos mismos se habían marcado, el equipo jugaba sus bazas. La ausencia de vacantes de cara a 2023 hizo pensar a Alpine que podía jugar sus cartas ante Fernando. Por qué sintieron la necesidad de jugar sus cartas en lugar de adaptarse a lo que el asturiano querría sería un tema que requiere un profundo análisis. Sea como sea, Alpine deseaba un año más. Fernando algo más.Los primeros roces llegaron en Barcelona, cuando hizo acto de presencia el presidente de la compañía, Luca de Meo, añadiendo el primer pero a la ecuación. Piastri. Oscar apenas ha dado unas vueltas sobre un Fórmula 1 y ya se convirtió, si es que alguien se lo creyó, en una alternativa a Fernando Alonso. Alpine dijo que tenían ese piloto, y que tenían que encontrar el mejor compromiso para todas las partes.No han ayudado las ambigüedades a lo largo de estos meses de Otmar Szafnauer, ex de Aston Martin, recién llegado a Alpine, hasta el punto de calar entre los seguidores de Fernando Alonso que parece que al rumano le llegue a molestar la presencia del asturiano. Empeñado en marcar los ritmos, Fernando decidió que comunicaría su decisión en verano, evitando preguntas reiteradas cada fin de semana.En Francia la renovación volvió a ser tema de conversación, pues Laurent Rossi, el que aseguró que iba a apartarse del equipo, volvió a erigirse como portavoz. El francés dijo que querían continuar con Fernando en 2023 y que les gustaría que encabezara su proyecto de resistencia en 2024. Quizás no se le dio la suficiente importancia a las declaraciones del francés que estaba diciendo abiertamente que solo le querían dar un año más de Fórmula 1, sin entrar en cómo le pueda sentar a Fernando que le confeccionen su carrera deportiva en lugar de elegirla él.Y entonces, Vettel. Mucha rumorología al respecto sobre si Vettel se retira o le empujan a retirarse, si el acuerdo de Alonso se cierra porque Vettel se retira o si la retirada de Vettel viene provocada por el acuerdo de Alonso. Solo Lawrence Stroll y Sebastian Vettel saben la verdad sobre si fue antes el huevo o la gallina. Lo reseñable de la salida de la F1 de Vettel es la aparición de una vacante, algo que no había cuando Alpine decidió jugar la carta de los “peros”. Ahí fue cuando a Alpine le entraron los miedos y su discurso cambió radicalmente.Alan Permane se deshizo en halagos para Fernando Alonso, algo que no sorprende pues el ingeniero siempre ha mostrado admiración por el asturiano. Fernando, con el contrato ya firmado, jugó al despiste y dijo que la renovación se podía resolver en 10 minutos. Alonso dejaba señalados a los culpables para cuando todo se destapase.Alpine ya había perdido a Alonso mucho antes de que fueran conscientes de que lo habían perdido. Las palabras del domingo de Otmar Szafnauer así lo revelan. Ahí sí, el rumano dijo que era prioritario renovar a Fernando y que él también creía que se podía resolver en 10 minutos. Una pequeña venganza de Alonso a quién no se decidió a tiempo por estar jugando con un piloto que no ha debutado en F1.Shock en AlpineNo hubo ningún tipo de filtración. Ni las vacas sagradas de la Fórmula 1 tuvieron acceso a las declaraciones antes de la fecha prevista por Aston Martin, el 1 de agosto a las 10:00 hora centro europea. En la fabrica de Alpine, con los empleados en sus puestos de trabajo apurando antes de marcharse a las forzadas vacaciones de verano, el mundo se paraba. Un auténtico shock que nadie vaticinó.Más de hora y media tardó el equipo en decir una sola palabra ante la marcha de uno de sus pilotos titulares, cuando en una situación ya preparada hubiese habido un vídeo de agradecimiento por estos años, y poco más tarde, la confirmación de su alineación para 2023. No ocurrió. Sigue sin ocurrir, de hecho.Victoria para StrollNo era ningún secreto tampoco que Stroll trató de hacerse con los servicios de Fernando Alonso en el pasado. Al asturiano la oferta le pareció menos apetecible que la de Alpine, pues no dejaba de ser un equipo que acababa de pasar por un concurso de acreedores y que ahora tenía nuevo propietario en contra de todo un fabricante.Pero las cosas cambian. Alpine no ha dado el paso adelante para estar con Mercedes, Ferrari y Red Bull, Stroll está invirtiendo ingentes cantidades de dinero, con una megafactoría construida junto a la vieja fábrica de Jordan, fichajes de importantes ingenieros, y sobre todo, sin ningún tipo de dudas ni peros a la contratación de Fernando Alonso, al que le puso sobre la mesa un contrato multianual, que era precisamente lo que él buscaba desde el primer día y que el fabricante francés se negó a darle.Si el movimiento es acertado o erróneo, solo el tiempo lo dirá. A priori, ficha por un equipo que está por debajo de su actual estructura, pero también por uno que de media ha tenido vehículos mucho más competitivos en la última década.