por GTO » hace 55 minutos

Otman era el enemigo en casa de Alonso, y le ha pute ado siempre que ha podido.



Y ha perdido la oportunidad de tener lo que todo jefe de equipo querria tener de cara a levantar la escuderia, una joven promesa y un veterano muy motivado.



Pero el no queria a Alonso, no se me ocurre escuchar a un director que quiere quedarse con un piloto al que quiere renovar decir cosas como estas:



Otmar Szafnauer, jefe de Alpine: “Yo no estaba cuando ficharon a Alonso”



Despues de Arabia Saudi

Aunque el duelo de este domingo fue bastante intenso, salvo un movimiento de dudosa limpieza por parte de Esteban Ocon en la recta de meta, el resto del mismo fue limpio y justo.



« Estuvo bien, fue limpio. Es lo que los aficionados quieren ver. Les dijimos al principio que les permitiríamos correr», aclara Otmar Szafnauer al respecto.



“Todavía no hemos tomado una decisión sobre el segundo piloto para la próxima temporada, pero Oscar ya tiene potencial para la Fórmula 1. No tengo ninguna duda de que está listo" , explicó Otmar Szafnauer luego del Gran Premio de Austria,

¿Alonso el posible segundo piloto?



"Es un asunto en el que se tienen que poner de acuerdo dos partes; y que generalmente se trata más adelante en la temporada. No sólo nosotros, sino todas las escuderías tratan estos asuntos más adelante", me decía. Seguían dando largas.



Rossi: "Sí, pero es una situación que a muchos equipos les gustaría tener, para ser honestos. Pero todavía tengo mucho tiempo para solventarla, porque todo el mundo sabe que los contratos se hacen en septiembre porque siempre hay ese patrón cíclico a mitad de año. Obviamente, hablamos con los dos pilotos, estamos analizando las opciones, para ver si continuamos con uno, continuamos con el otro, o a ver si colocamos a uno en otro equipo y miramos las demás opciones" . Veía normal dudar entre un piloto joven y alguien como Alonso.



Rossi: "Creo que es un camino de dos direcciones, nos tenemos que convencer los unos a los otros (risas). Es un excelente piloto, obviamente, y nosotros, cuando tengamos que discutir sobre su contrato, intentaremos convencerle a él. El camino es de dos direcciones".



Y mejor no hablar de las guarrerias que le han hecho en la pista. Siempre era el coche de Alonso el que se quedaba sin batería, o permitir luchas estériles cuando estas favorecían la posición a Ocon. La gota que colmo el vaso, fue este domingo.



En fin, Si el jefe de equipo y su segundo dicen esas cosas, y retrasan la renovación de forma ridícula, cuando el piloto saca petróleo en cada carrera, es por que no tenían gran interés en renovar.



Cuando Vettel anuncio su salida, tampoco se apresuraron demasiado. Otmar ahora sale con que llamo a Alonso, ante los rumores de Aston Martin y le pregunto, a lo que Alonso, le dijo, no he firmado con otro equipo... y ahora le acusa de mentir.



De verdad si Toto, quiere renovar a Hamilton se comporta asi???? Si Horner quiere mantener a su campeón le trata así???

Ofrecerle a Alonso, con lo que esta haciendo en la pista un 1 + 1 y decirle que te vamos a evaluar tu rendimiento cada año, es un insulto.

Otmar y Rossi no querían a Alonso, si no no se le escapa, cuando se les ha ido, es cuando quieren hacer ver que era lo contrario y que Alonso se ha portado mal con ellos.



Si con el gran rendimiento de Alonso en 2022, y le han "evaluado así". ¿Qué tendría que hacer y sufrir Alonso en 2023 para volver a renovar?



Le han hecho Buiying laboral, como le paso en mc laren 2007. Y la historia se repite, Alonso ha tenido que elegir entre rendimiento o una situacion y condiciones en el equipo mejor.



La pregunta que dejo en el aire es ¿por que le pasan estas cosas a Alonso?