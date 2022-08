por elmusiloco » 04 Agosto 2022, 08:57

"Fernando Alonso tiene un plan: volver a ganar"

Redacción GPFans

Miércoles 3 Agosto 2022 13:25



Fernando Alonso firmó con Aston Martin porque ahí cree que puede subir a lo más alto de los podios. Lo dice él y también Pedro de la Rosa, su predecesor en la Fórmula 1.El español explicó que si Fernando eligió irse a otro equipo es porque cree que las cosas pueden salirle mejor que en Alpine.“‘El Plan’ sigue. ‘El Plan’ es volver a ganar. Al final, Fernando no lo dirá, pero ha cambiado de plan porque este es considera que este es un mejor plan."Es un buen cambio, me gusta mucho y es la dirección correcta. La gente no conoce lo que hay detrás de Aston Martin”, destacó en charla con El Larguero.Aunque admitió que los británicos están más abajo que los franceses en esta temporada, explicó que le entusiasma lo que puede pasar en sus talleres en 2023.“Estoy muy contento. Al final, la gente se ha sorprendido mucho con este fichaje. Muchos lo ven como un paso atrás por la posición de Aston Martin. Es un peor equipo (al lado de Alpine) ahora, pero es una marca que está invirtiendo muchísimo.“La inversión está ahí, es un hecho. Está creciendo el equipo a marchas forzadas, pero necesitaban un piloto como Fernando para generar esa extra motivación de la gente y esa ilusión. Es un mensaje al mundo: ‘vamos en serio y queremos ganar’. Si fichan a Alonso no es para estar a mitad de tabla”, valoró."Si hubiese estado en su piel, habría hecho lo mismo" Pedro de la Rosa"Los dos querían, por eso pasó"Al hablar de la negociación entre ambas partes, consideró que si pasó tan rápido es porque las dos partes estaban decididas a unir su destino.“Nos ha cogido a todos desprevenidos este movimiento de Alonso. Es increíble cómo ha pasado desapercibido este notición durante el fin de semana del GP de Hungría; lo han escondido bien, tanto Fernando como Aston Martin.“Cuando un fichaje se hace en tan pocas horas es que la predisposición por fichar es muy alta, en las dos direcciones”, explicó.¿Acertó Fernando Alonso en su cambio de Alpine a Aston Martin?Sí 73%No 27%2869 votosfuente: https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/88750/fernando-alonso-tiene-un-plan-volver-a-ganar/