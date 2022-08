por elmusiloco » Ayer, 08:07

"Alonso nunca fue un destructor de equipos"

Redacción GPFans

Jueves 4 Agosto 2022 14:06

Alonso tiene 41 puntos tras 13 carreras en 2022

El valor del nano

Alonso tiene ocho carreras consecutivas dentro de los primeros diez

Éric Boullier, jefe de Fernando Alonso en McLaren, rechazó las acusaciones que señalan al bicampeón del mundo como un mal compañero y un destructor de equipos.Conocido por su ADN ultra competitivo, Fernando tuvo algunos roces con compañeros como Lewis Hamilton durante su etapa en McLaren, o con Felipe Massa cuando estuvo en Ferrari.La más reciente controversia explotó el último fin de semana cuando Esteban Ocon, compañero de Alonso en Alpine, realizó en repetidas ocasiones maniobras defensivas en contra de su propio compañero de equipo, quien después lo criticó diciendo que "nunca había visto una defensa así".Tras su salida a Aston Martin, volvieron a surgir las versiones de que dentro del equipo galo existieron diferencias entre Ocon y Alonso, pero Éric Boullier, desestimó las críticas al asturiano."Nunca fue un destructor de equipos. Tiene un verdadero espíritu de equipo, pero no siempre con el piloto al otro lado del garaje. Trabaja bien en un entorno donde es el número uno y tiene un número dos que puede ayudarlo y pueden trabajar juntos."Cuando estaba con Jenson Button, eran lo suficientemente inteligentes como para entenderse y respetarse mutuamente. Con Stoffel, podía usar los comentarios de Stoffel a su favor y es por eso que la relación funcionó."Si no puede usar a un piloto a su favor, esa persona se convierte en un enemigo. Pero lo vi como el mejor constructor de equipos de todos los tiempos: es un gran competidor, está centrado en sí mismo, pero quiere implicar a todos a su alrededor para ganar", comentó Boullier en declaraciones a GP Racing.Boullier continuó hablando acerca de la importancia del español en los equipos donde ha estado: "Fernando lee cada detalle."Se esconde en su vestuario y se puede pensar que se relaja, pero la mayoría de las veces trabaja: estudia la degradación de los neumáticos de todos los coches rivales que le rodean desde los entrenamientos del viernes y el domingo sabe con qué oponentes luchar y con quién debe mantener la distancia."En las carreras, absorbe aún más detalles de las pantallas de los espectadores y utiliza esta información para obtener una ventaja. Es increíblemente fuerte estratégicamente."Es uno de esos pilotos que entiende todo el aspecto técnico del coche. No es ingeniero, pero entiende cómo funcionan los sistemas y da consejos sobre cómo funcionan mejor, sin tratar de rediseñarlos él mismo; la diferencia es pequeña pero importante", finalizó.fuente: https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/88810/alonso-nunca-fue-un-destructor-de-equipos/