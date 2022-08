por GTO » Ayer, 14:57

McLaren da la noticia a Ricciardo: Piastri le reemplazará en 2023Los de Woking quieren poner fin a su contrato con el australiano tras esta temporadaRicciardo quiere seguir en F1 y un regreso a Alpine parece opción más factibleMcLaren ya ha comunicado a Daniel Ricciardo que su intención no es continuar con él la próxima temporada. Los de Woking quieren a Oscar Piastri al lado de Lando Norris en 2023 y el australiano no parece estar interesado en los planes de la marca británica en otras categorías que no sean la Fórmula 1.Estos dos años de Ricciardo junto a McLaren no han sido ni mucho menos los ideales. El australiano llegó a Woking en 2021 con las expectativas muy altas, pero salvo en la victoria el año pasado en Monza, las sensaciones no han sido nada buenas. Por ello, la intención del equipo es poner fin a su acuerdo y reemplazarlo por Piastri la próxima temporada, según informa la revista británica Autosport.Ricciardo acaba contrato con McLaren en 2023, pero dentro del equipo tienen la intención de poner fin a su relación un año antes de lo previsto. La decisión ya ha sido comunicada al piloto y Piastri será su sustituto. El joven australiano ha priorizado su acuerdo con los británicos tras el anuncio sin consentimiento de Alpine como piloto oficial este martes.Por su parte, Ricciardo no tiene interés en los proyectos de McLaren lejos de la Fórmula 1, como la IndyCar o la Fórmula E. A raíz de ello, el australiano podría recibir una cantidad económica por parte del equipo al haber roto antes de tiempo su relación, aunque se desconoce si será indemnizado en caso de que siga en la parrilla con otro equipo o si sólo queda fuera del Gran Circo.En caso de no continuar en McLaren, lo cual parece muy probable, el destino más factible para Ricciardo es uno de sus antiguos equipos. El australiano podría ocupar el asiento libre que ha dejado Fernando Alonso en Alpine. Enstone es un destino que Daniel ya conoce, pues estuvo allí dos años aún bajo el nombre de Renault y tuvo una de sus mejores temporadas en Fórmula 1 en 2020.La alternativa a Alpine, la cual parece muy poco factible, es fichar por Haas. Los estadounidenses tienen un asiento libre en estos momentos y las negociaciones con Mick Schumacher están paralizadas. Eso sí, Ferrari puede tener mucho que decir en ese puesto y Ricciardo no tiene ningún tipo de vínculo con ellos, por lo que no tendrían ningún interés en apoyar dicha incorporación.