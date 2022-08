por elmusiloco » Hoy, 08:45

Alpine, con 14 candidatos para su asiento: "Es el más valioso que queda"

Otmar Szafanuer ve a Piastri en dicho lugar pese a la polémica de los últimos días

Si el australiano no llega, tienen una larga lista de candidatos para 2023

Otmar Szafanuer en Hungría.

Gorka Saez de Asteasu | 7 ago 2022 - 12:36El jefe de equipo de Alpine, Otmar Szafnauer, revela que hay hasta 14 pilotos interesados para ocupar el puesto que ha dejado libre Fernando Alonso. El rumano cree que Oscar Piastri se sentará en dicho lugar en 2023, pero en caso de perder al joven australiano, hay una larga lista de candidatos para aterrizar en el que considera el asiento más valioso que queda en Fórmula 1.Szafnauer ve a Piastri como el favorito para correr al lado de Estaban Ocon en 2023, pues Alpine cree que tiene razón con la situación legal del joven australiano. Igualmente, si finalmente su futuro está lejos de Enstone, cuentan con una larga lista de candidatos, la cual parece estar encabezada por un Daniel Ricciardo que no atraviesa su mejor momento en McLaren."Teníamos un contrato con Piastri y hay que entender dónde nos lleva legalmente. Creemos, y por eso emitimos el comunicado, que existe un contrato vinculante. Vamos a dedicar un tiempo a estudiarlo. Si él no está en el coche, que creo que va a estar, tengo catorce llamadas de teléfono de pilotos interesados, el asiento de Alpine es el más valioso que queda", ha comentado Szafnauer en una entrevista con El Confidencial."Somos cuartos en el Mundial. Ocon es un buen compañero de equipo, un buen competidor, tenemos planes para ser mejores que cuartos. Tenemos nuestra propia unidad de potencia, nuestras instalaciones y podemos interactuar entre el desarrollo de chasis y motor para hacer el coche más rápido. No me extraña que me llame tanta gente, pero de esos catorce, quedarán cuatro en la lista final. Y entre ellos está Piastri", ha añadido.Por otro lado, Szafanuer recuerda todo el trabajo que han llevado a cabo en Alpine para ayudar a Piastri a crecer como piloto durante los tres últimos años. Esta temporada, en la que no ha podido correr, ha disputado tres tres privados en circuitos como Losail, Austin y Red Bull Ring. Ha sido un gran esfuerzo por parte del personal de Enstone y el directivo rumano ve justo encontrar ahora una compensación."Primero de todo, vamos a ver dónde estamos legalmente con Oscar. Tenemos un contrato, que dice que debíamos apoyarle en su carrera hasta la Fórmula 1 invirtiendo mucho dinero. Sobre todo, hay que tener en cuenta que en 2021 le pusimos un monoplaza e hizo 3.500 kilómetros. Hemos hecho siete tests con él y esto no es nada barato. Solo el coste de un motor es de casi dos millones de euros", ha indicado."Hemos gastado mucho, mucho dinero en Piastri para prepararle en el futuro. Si ese futuro no es con nosotros, es lógico y justo que busquemos una compensación. Siempre vi que Laurent estaba intentando hacer lo mejor para los dos pilotos. Con los contratos; con Fernando, que quería seguir; con Oscar, que quería un asiento en 2023. Ha estado trabajando muy duro para encontrarle ese asiento", ha expresado Szafnauer para concluir.fuente: https://soymotor.com/noticias/alpine-con-14-candidatos-para-su-asiento-es-el-mas-valioso-que-queda-998862