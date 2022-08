por elmusiloco » Hoy, 08:58

"Fernando Alonso seguirá corriendo con Alpine en 2022, no habrá venganza"

"Salario no fue determinante"

Redacción GPFansDomingo 7 Agosto 2022 12:37 - Actualizada: 17:31Fernando Alonso puede estar tranquilo de aquí al final de la temporada. Alpine no lo va a castigar por firmar con Aston Martin para la temporada 2023.Otmar Szafnauer negó por completo que vaya a haber alguna represalia contra el español. Cree que con él y Esteban Ocon puede haber triunfo sobre McLaren, su rival por ser 'el mejor del resto'."En absoluto. ¿Por qué? Es un gran piloto, está a un muy alto nivel rindiendo, es uno de los mejores activos que tenemos, con Fernando y Esteban Ocon logrando puntos cada fin de semana."Y eso es lo que puede llevarnos a ganar a McLaren", respondió cuando se le preguntó al respecto en una charla con El Confidencial.Consideró que de parte del Nano tampoco habrá ninguna baja de rendimiento por estar con otra constructora en 2023 porque se trata de alguien que quiere triunfar siempre."No creo que podamos ganar a Mercedes y los dos coches de delante, pero podemos mejorar el monoplaza y acercarnos a Mercedes."Y este instinto competitivo también lo tiene Fernando. No importa que se vaya a Aston Martin el próximo año. Una vez que se pone el casco, quiere hacerlo lo mejor posible. Y yo soy igual", valoró."Pensamos que con Fernando era un año, más un año, más un año. Y él quería garantías de más tiempo."Otmar SzafnauerPor otra parte negó que el sueldo haya sido un factor determinante para que cambiara de escudería porque él y el resto de los dirigentes le iban a dar más de lo que gana actualmente."No sé cuánto le van a pagar en Aston Martin, para ser sincero, no lo sé. Lo que sé es que le ofrecimos más dinero del que le pagamos ahora, lo que es lógico."Era una cifra que al comienzo intentó negociar, como todo el mundo hace, pero al final llegamos a un acuerdo, formalmente. Pero no sé, he oído rumores de que le han hecho una oferta muy alta. No sé si ha sido un factor decisivo, pregúntale a él", explicó.Se mostró empático con Fernando, asumiendo que tenía razones para irse del equipo, no así Oscar Piastri."En Alpine, estábamos intentando hacer lo que era mejor para los dos pilotos, sin intentar hacer juegos con ninguno de ellos, siendo transparente con ellos. Cada piloto sabía lo que estaba ocurriendo. Desafortunadamente, Alonso ha firmado con Aston Martin y entiendo por qué. Pero con Piastri, no", sentenció.