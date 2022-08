por GTO » 08 Agosto 2022, 15:09

La serias advertencias a Alonso tras su “extraña” marcha a Aston Martin: “Nada que ganar...”La decisión del piloto asturiano sigue generando muchas dudas en la fórmula uno mientras en la escudería británica da hacen cajaFernando Alonso, junto a su nuevo compañero, Lance StrollLos piques de Fernando Alonso con Lance Stroll, su nuevo compañero: “Empezó a joderme...”El inesperado fichaje de Fernando Alonso por Aston Martin sigue generando un intenso debate en el Gran Circo. El pasado 1 de agoto, cuando todo parecía hecho para renovar con el equipo Alpine dos temporadas más, la sorpresa saltaba en la fórmula 1 al anunciar Fernando Alonso de forma oficial su fichaje por la escudería Aston Martin.Fórmula 1. El aviso de Alpine a Fernando Alonso tras dinamitar la escudería: “¡Se arrepentirá!”Fernando Alonso, junto a su nuevo compañero, Lance StrollFórmula Uno. El nuevo salario de Fernando Alonso en Aston Martín mejora el que percibe en AlpineLa decisión del asturiano ha provocado un auténtico terremoto y ha hecho saltar por los aires por los aires el equipo Alpine, que se encuentra sumida en el caos tras el anuncio frustrado del fichaje de Oscar Piastri. Hace días, desde la escudería francesa ya advertían de que Alonso se arrepentirá. Pero no son los únicos que han mostrado sus dudas sobre la elección del piloto español.Su excompañero, Felipe Massa, se ha mostrado sorprendido por la decisión de Fernando Alonso: “Ha hecho una nueva elección extraña en su carrera. Creo que esto es algo que piensan todos. Me ha sorprendido mucho su elección, no la de Aston. Creo que Aston Martin tiene mucho a ganar, pero no me parece que éste sea el caso de Fernando. Definitivamente, no creo que gane nada”.Podría dividir al equipoIncluso, se atrevió a insinuar que podría tener los mismos problemas que ha tenido en Alpine donde su relación con Esteban Ocón ha sido tumultuosa. “Si tiene un monoplaza competitivo, definitivamente puede ayudar al equipo, pero si no lo tiene, puede ser un problema al dividir el equipo en dos. Incluso podría decidir pelear con el equipo” afirmó Massa en declaraciones a ‘Sky Sports F1′.Y no es el único que no lo ve claro. Una de las voces con más autoridad en el paddock, el asesor del equipo Red Bull, Helmut Marko se ha deshecho en halagos con Fernando Alonso pero ha mostrado serias dudas de lo que puede ofrecerle Aston Martin. “Es muy rápido, las carreras que hace son increíbles. Incluso creo que todavía puede ganar un gran premio. La cuestión es si Aston Martin puede ofrecerle un paquete adecuado”, dijo Marko en una entrevista con Oe24.at.Aston Martín hace cajaSin embargo, mientras el tsunami Alonso sigue haciendo caer las piezas como un dominó, en Aston Martín se frotan las manos con su gran negocio. Y no es para menos. Según ‘MVP’, la escudería británica ya obtuvo cerca de 400.000 euros (397.600 dólares) de beneficio por monetizar sus redes sociales, aumentando el valor de la marca desde que anunciaron que Alonso será su piloto.Además, con anterioridad, el anuncio de la retirada de Sebastian Vettel también generó un movimiento grande en la marca de la escudería. Dato que también recogen los índices de ‘MVP’.