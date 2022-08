por elmusiloco » Ayer, 08:46

Se ha hablado mucho en estos días de la gran inversión que está haciendo Aston Martin para construir nuevas instalaciones.

Este artículo no solo lo confirma sino que da fechas.

Y aquí es donde cobra sentido el contrato multianual de Alonso, ya que parte se completaría en 2023 mientras que lo realmente importante estaría para 2024 (el nuevo túnel de viento y el simulador). Está claro que Fernando quiere estar para 2025 que sería para cuando saldría el primer coche fruto de todas estas nuevas instalaciones.



Me gusta el entusiasmo del jefe de Aston Martin y creo que es algo que todos los verdaderos seguidores de la F1 deberíamos compartir. Que un equipo invierta seriamente y que además contrate y permita que siga en la máxima categoría un grandísimo piloto como Alonso no puede ser más que motivo de celebración para todos los que amamos a la F1.

Por otra parte, es triste ver a ciertos periodistas que solo buscan el conflicto y quieran manchar de forma rídicula este gran evento con opiniones infundadas de algo que todavía ni siquiera sucedió. Aún más lamentable que en los diversos foros que visito haya unos pocas personas amargadas, perdón por decirlo así pero no se me ocurre otro término, que se hagan eco de estos periodistas sensacionalistas y se conviertan (inocentemente quiero creer) en herramientas de estos mercenarios del clickbait.