Hamilton: "No sentí que fuera bienvenido en la F1, no noté que me aceptaran"El británico recuerda sus primeros años en la F1, su infancia y momentos complicados y admite que nunca "le gustaban las reglas y que le dijeran qué hacer".Cómo Aston Martin gestionó el fichaje de Fernando Alonso para 2023Lewis Hamilton da que hablar dentro y fuera de la pista. Es tan bueno pilotando y tan extravagante fuera de los circuitos que muchas veces sus declaraciones no son bien recibidas entre aficionados a la F1. Nunca ha dejado indiferente a nadie, desde incluso antes de su llegada a la Fórmula 1, como explica en una entrevista en Vanity Fair y es que su condición de único piloto con ascendencia afroamericana le ha marcado en el deporte. En McLaren, apadrinado por Ron Dennis que vio sus grandes cualidades, llegó a la F1, pero para él su camino al éxito no ha sido nada fácil y considera que no fue tratado ni respetado como merecía."Nunca me ha gustado hacer lo que me decían que tenía que hacer"Tras conquistar siete campeonatos mundiales y convertirse en el más laureado de la historia junto a Michael Schumacher, el inglés hace un repaso a lo que ha sido su vida y las influencias que le han hecho ser quien es a día de hoy. Se sincera sobre su pasado, como los problemas en el colegio, sus piercings o tatuajes y el trato, no bueno a su juicio, de la F1 con él. "No sentí que fuera bienvenido, no noté que me aceptaran. Dios sabe cuántos de estos pilotos dicen, 'esto no es lo que es un piloto de Fórmula 1', así no es como te comportas", explicó el de Stevenage.Sobre los tatuajes y piercings, un tema que en la F1 ha sido la comidilla del paddock esta temporada.. En el inicio de la temporada, la FIA lanzó un aviso a la parrilla para que no pilotaran con estos elementos, los piercings, y el inglés se sintió atacado. "¿Tatuajes? ¡No! ¡Un piloto de Fórmula 1 no tiene tatuajes! Un piloto de Fórmula 1 no tiene ¡ni piercings!", dijo.Afirma que es el único con joyas y que mintió con algunos de ellos a la hora de quitárselos o afirmando que tenía algunos escondidos en lugares a los que no podía acceder a requisarlos. "Soy el único que tiene joyas, de verdad. Me puse todo lo que pude, dije que no podía quitarme al menos dos de ellos, y que uno no podía decir dónde estaba, pero era mentira", añadió.A Lewis Hamilton desde que era niño nunca le ha gustado que le dijeran lo que debía hacer y que en la escuela lo pasó mal por su colore de piel y sus problemas de dislexia. "Desde que era un niño, las reglas, nunca me ha gustado que me digan lo que hacer. Cuando estaba en la escuela, era disléxico y estaba como en un infierno, era uno de los pocos niños negros que estaba en las peores clases y nunca me dieron la oportunidad de progresar o incluso ayudarme. Los maestros me decían que 'nunca sería nada'", argumentóEl británico hace memoria y afirma que pasó momentos duros llorando escondido y desmotivado. "Recuerdo estar detrás del cobertizo, llorando y creyendo eso por una fracción de segundo. Era lo más desmotivador de escuchar, especialmente cuando los ves haciendo todo lo contrario, pero no guardo rencor a esa gente", señaló.Cuando ganó su séptimo mundial estalló por la radio con una frase motivadora hacia los niños y explica por qué lo dijo. "Fue por esas experiencias pasadas, todas las dudas que tuve que superar. Fue una de las cosas más emotivas de mi vida, por eso lo dije. Siempre tenía, en el fondo de mi mente, personas diciéndome que 'nunca vas a poder lograr eso. No hay manera de que vayas a hacer esto'", reflexionó.Siempre ha sido un piloto diferente al resto, una marca en todos los aspectos. Ha creado escuela siendo referente para mucha gente. Por eso, cuando se marchó de la que era su casa, McLaren, rumbo a Mercedes donde ha hecho historia les quiso dejar claro que él era así, que no iba a cambiar su personalidad y que si querían ganar tendrían que aceptarle tal y como era. "Esto es lo que soy, estas son las cosas que me gusta hacer. Nunca intentes controlarme, voy a darlo todo por esto, y voy a ayudarte a ganar campeonatos. Te voy a demostrar que ser diferente no es malo para tu marca", concluyó.