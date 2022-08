por GTO » Ayer, 15:47

Szafnauer sobre Alonso: "Soy un hombre íntegro, pero entiendo que no todo el mundo es así"El jefe de equipo de Alpine ha hablado después de la polémica generada por Fernando Alonso y Oscar Piastri, en una entrevista a El Confidencial.Los equipos de Fernando Alonso en Fórmula 1Otmar Szafnauer, team principal de la escudería Alpine, está atravesando junto a su equipo uno de sus momentos más difíciles de la temporada, como consecuencia del conocido plantón de sus todavía pilotos Fernando Alonso y Oscar Piastri.Después del derrumbe que empezó con el fichaje de Fernando por Aston Martin, el rumano ha detallado y analizado con mayor detenimiento la decisión de Alonso, desde la perspectiva de Alpine.Decepcionado, pero no sorprendido"Ha sido la primera vez que experimentaba algo así, seguro. Aunque no estoy sorprendido del todo, porque he vivido otras situaciones e historias desde los dos lados, desde el del piloto y del de los equipos. Pero, en mi caso, no había vivido nada así", así de claro ha sido Otmar Szafnauer cuando ha repasado los últimos acontecimientos en clave de su trayectoria deportiva, quien reconoce la dureza de los golpes encajados en tan solo dos días para su actual equipo.A propósito de la jugada de Fernando, quien como señalan desde Alpine, estuvo jugando a dos bandos hasta el último momento, Szafnauer prefiere presentar a su equipo como victima inocente de la situación, recriminando el poco decoro de la gestión de la situación por parte de Alonso: "No puedo ser tan ingenuo como para no conocer las reglas del juego de la Fórmula 1, he vivido muchas historias. Pero, personalmente, creo que soy un hombre íntegro y que si me comprometo a algo mantengo mi palabra, es la forma en la que he crecido, lo que me transmitió mi padre… Pero bueno, he entendido que no todo el mundo hace las cosas de la misma forma.", tuvo a declarar el jefe de equipo, que también aprovechó para justificar el revuelo en redes sociales con el video de Alonso paseando por Oviedo, cuando Otmar dijo que estaba en Grecia y no podía contactarle; ante lo que parece, una nueva mentira de Fernando.Los rumbos de las negociacionesRespecto al caso Fernando, piloto sobre el que reconocen haber perdido toda unión de cara a 2023, Szafnauer ha querido justificar las intenciones de Alpine en su intento y determinación de renovar a Alonso, dando más detalles sobre las explicaciones que ya ofreció hace una semana: "Como para todo el mundo en la vida, llega un momento en el que la edad afecta a tus habilidades psicológicas, a tus ojos, tu cerebro, los músculos, tu sistema nervioso... Van decayendo. Schumacher, a los 42 años, fue batido por Rosberg. A los 38 años, no hubiera ocurrido. Y nos ocurre a todos. Por eso, pensamos que con Fernando era un año, más un año, más un año. Y él quería garantías de más tiempo", argumentó en rumano, en defensa del contrato ofrecido de 1+1, en vez de 2+1, como deseaba Alonso, achacando directamente a la edad del piloto el descenso de la confianza de Alpine.Así mismo, el mandatario también se ha referido a los contactos entre Lawrence Stroll y Alonso, que ya se ha sabido, venían de lejos: "Por todo lo que sé de los años que llevo en la Fórmula 1, y teniendo en cuenta que estaba en Aston Martin el año pasado, podría decir que Fernando ya tuvo conversaciones el año pasado, o hace dos años, realmente…", recuerda Otmar. Finalmente, respecto a la posible agresiva estrategia de Stroll padre, en las negociaciones con Alonso, el ex de Aston Martin sostiene: "Sí, suena como que puede ser posible, no lógico, sino posible. Y probable…", en otro pequeño dardo hacia el que fue su equipo por varias temporadas, y que ahora vuelve a 'jugársela'.