Lo hará como motorista, según han anunciado en una rueda de prensa a primera hora en Spa-Francorchamps con Markus Duesmann, director ejecutivo de Audi; con el director de desarrollo técnico de Audi, Oliver Hoffmann; el presidente de la FIA, Mohammed ben Sulayem, y el presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali.Audi y Porsche trabajarán independientemente en 2026Audi empieza fuerte: dos dardos a Mercedes en su presentaciónAudi ha centrado el evento de hoy en presentar su proyecto como motorista y no ha hecho mención a con qué equipo comenzará esta nueva aventura. Pese a los rumores que vinculan a la firma con Sauber, los directivos señalan que hoy no era el día para anunciar con qué escudería se asocian. Lo comunicarán más adelante.La F1 llevaba tiempo tentando al Grupo Volkswagen para que entrara en F1. La ocasión definitiva se ha presentado de cara a 2026, cuando los reglamentos de motores han ofrecido un marco que ha interesado al Grupo: motores más 'sencillos' y baratos, híbridos, sin MGU-H y sobre todo la adopción de carburante 'e-fuel' –una alternativa que los fabricantes alemanes buscan 'legalizar' más allá de 2035, cuando en teoría no se puedan vender en Europa automóviles con motor térmico–.Audi tiene una dura tarea por delante. Diseñar desde cero un motor térmico para la categoría teniendo en cuenta que varios de sus rivales tienen ya experiencia en los V6 de 1.6 litros. De todas formas, estos tendrán que renunciar a muchos detalles –por ejemplo, la precámara de combustión–, de forma que la laguna a colmar no será tan abrupta como si se hubieran mantenido los motores térmicos actuales.En lo que a la parte híbrida se refiere, todos deben replantearla de nuevo, ya que triplica sus prestaciones y se prescinde de la MGU-H y Audi tiene ya cierta experiencia de sus victorias híbridas en Le Mans.Quedan por delante tres años, quizás 40 meses, de duro trabajo, algo un tanto justo, aunque la marca cuenta con técncos de buena reputación y experiencia.