Lewis Hamilton ha rechazado realizar un control médico tras su accidente con Fernando Alonso en la primera vuelta del Gran Premio de Bélgica. Dirección de Carrera se ha manifestado al respecto y ha avisado que, si no se somete a una revisión, puede tomar medidas sobre ello.La primera vuelta del Gran Premio de Bélgica ha estado protagonizada por un toque entre Lewis Hamilton y Fernando Alonso, del cual el británico ha asumido la culpa. Hamilton ha intentado adelantar a Alonso en la curva 5, sin espacio para hacerlo, y ha acabado por encima del Alpine del asturiano.El monoplaza del británico ha recibido un fuerte impacto al 'aterrizar' en el suelo y, como consecuencia, se ha encendido el sensor de aviso médico, lo que obliga al piloto a someterse a un chequeo.Pese a ello, Hamilton se ha negado y Niels Wittich, director de carrera, ha denunciado este hecho ante los comisarios de la FIa, los cuales han advertido de que podían tomar medidas si el piloto no se realizaba el reconocimiento necesario.Según los comisarios, esta no es la primera vez que un piloto se niega a pasar un control médico tras un impacto esta temporada. Así pues, además de emitir una advertencia a Hamilton, los comisarios también han aprovechado para recordar al resto de la parrilla que pueden actuar al respecto con "medidas más fuertes" si se vuelven a negar.