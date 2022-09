por GTO » Ayer, 13:08

'Si se lo dices a un piloto latino, todo es de broma'; Alonso defendió a Checo PérezEl dos veces campeón del mundo destacó el hecho de que las críticas se abordan de manera diferente para los pilotos 'latinos'.Comparte esta noticiaCarlos Sainz, Checo Pérez y Fernando Alonso (AFP).'Si se lo dices a un piloto latino, todo es de broma'; Alonso defendió a Checo PérezCDMX. / 01.09.2022 22:52:58Fernando Alonso, dos veces campeón de la Fórmula 1, fue abordado por los medios de comunicación respecto al "conflicto" que tuvo como el piloto de Mercedes, Lewis Hamilton, en el Gran Premio de Bélgica. El español se disculpó con el británico, sin embargo, defendió a su compatriota Carlos Sainz y al mexicano Checo Pérez, ya que considera que las críticas se abordan de manera diferente para ellos.Nos han dicho muchas cosas: AlonsoDespués de que el actual piloto de Alpine tuviera un choque con el hepta-campeón del mundo, Alonso declaró "Me pegó, es un idiota, me cerró desde afuera, hice una mega largada, pero este tipo sólo sabe cómo manejar sí larga primero", a través de la radio de su equipo. Palabras que le ocasionaron muchos problemas con los medios internacionales, incluso fue respondido por Hamilton."En primer lugar, Lewis es un campeón, es una leyenda. Y luego, cuando dices algo, y siento repetirlo, en contra de un piloto británico, tiene una enorme repercusión en los medios de comunicación", declaró Alonso en la previa del Gran Premio de Países Bajos. No obstante, el español también destacó el trato diferente que la prensa internacional tiene cuando se trata de un piloto hispanohablante."Nos han dicho muchas cosas a Sergio Pérez, a Carlos Sainz o a mí. Pero si se lo dices a un piloto latino, todo es un poco más de broma. Cuando se lo dices a otros, es un tema más serio. Pero, de todas formas, sí, me disculpo, no estaba pensando en lo que dije. No creo que tampoco él tuviese mucha culpa [en el accidente] en ese momento, para ser sincero después de ver las repeticiones, es un incidente típico de la primera vuelta, estamos todos muy juntos".Un caso similar al que Fernando Alonso se refiere, ha venido por parte del mismo asesor deportivo de la escudería Red Bull Racing, Helmut Marko, quien ha criticado duramente a Checo Pérez. Incluso insinuando que por el hecho de ser "sudamericano (en sus palabras)" tenía cierta irregularidad en su desempaño.Irónicamente, la F1 ha tenido extraordinarios pilotos de Sudamérica como: Juan Manuel Fangio (Argentina), Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Ayrton Senna (Brasil). Y en caso del norte del continente se encuentran nombres como Phil Hill (Estados Unidos), Jacques Villenueve (Canadá) y el propio Checo, por mencionar algunos.