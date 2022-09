por GTO » Ayer, 21:10

La furia de Hamilton y sus sospechas por el "extraño" abandono que dio el triunfo a VerstappenTsunoda, con una avería aún sin aclarar, provocó un Virtual Safety Car que arruinó al heptacampeón. "No puedo creer que me hayáis jodido", exclamó tras la discutible estrategia de Mercedes.A falta de 30 vueltas para la bandera a cuadros en Zandvoort, Lewis Hamilton se sabía con sobrados argumentos para sumar su primera victoria del año. En ese instante rodaba a 16 segundos del líder, Max Verstappen, que aún debía parar a cambiar los neumáticos y regresar a pista por detrás del Mercedes. Sin embargo, un singular incidente arruinó de pronto las opciones del heptacampeón. Algo así como un flashback de aquel funesto GP de Abu Dhabi 2021 en el que se le escapó el título durante el tramo final de la carrera.El protagonista de este episodio fue Yuki Tsunoda, que en la vuelta 42 dejó varado su AlphaTauri en la curva Hugenholtz ante la sospecha de que no le habían ajustado de forma adecuada el neumático delantero izquierdo. Tras parar el coche, los ingenieros ordenaron al japonés que lo volviese a poner en marcha y regresara a boxes.Tras montar unos neumáticos blandos usados y retrasarse unos segundos más de la cuenta mientras le apretaban el cinturón de seguridad, AlphaTauri sacó de nuevo a Tsunoda, pero el nipón reiteró de inmediato que su problema no había desaparecido. "Algo sucede en la parte trasera. Creo que se ha roto el diferencial", relató. La respuesta al otro lado de la radio fue terminante: "Detén el coche en un lugar seguro".Sin rueda para Sainz y a un paso de llevarse a Alonso por delanteTras unos segundos de confusión, Eduardo Freitas, director de carrera, decretó un periodo de Virtual Safety Car que perjudicaba en extremo las opciones de Hamilton en favor de Verstappen. "Fue algo muy interesante. No sé exactamente lo que ocurrió, aunque he oído que un coche quedó parado, luego siguió, entró en boxes, salió y se volvió a quedar parado. Es lo más extraño que he oído", explicó Sir Lewis en la zona mixta.Sus sospechas apuntaban -aun sin mencionarla- a la posibilidad de que AlphaTauri -equipo filial de Red Bull- hubiese forzado la retirada de Tsunoda para facilitar el triunfo de Verstappen. Incluso sabiendo que una infracción de este tipo podría ser castigada con la expulsión del Mundial.Sin embargo, la Federación Internacional (FIA) pasó por alto este percance y simplemente se centró en el cinturón de Tsunoda, a quien sancionó por tenerlo desabrochado. De acuerdo al artículo 34.14 del Reglamento Deportivo impuso al japonés una reprimenda. Al ser la quinta del año implica una penalización de 10 posiciones en la parrilla, que deberá cumplir este domingo en el GP de Italia.Preguntado por los periodistas, Tsunoda cambió su primera impresión, negando que se hubiese tratado de una rueda mal ajustada. AlphaTauri, por su parte, ni siquiera pudo confirmar la naturaleza de la avería. "Actualmente lo estamos investigando", adelantó Claudio Balestri, ingeniero jefe de la escudería italiana.El volcánico Tsunoda, de 22 años, se quedaba de este modo sin sumar puntos por novena carrera consecutiva, pese a que el sábado había logrado colarse en la Q3, mejorando las prestaciones de Pierre Gasly, su compañero de garaje.Sobre los rumores de algún tipo de amaño también quiso pronunciarse Toto Wolff, jefe de Mercedes. "Si estuviéramos luchando por algún campeonato sería algo que seguiría muy de cerca. Este incidente probablemente ha cambiado el resultado de una carrera que quizá podríamos haber ganado", subrayó el team principal austriaco.Esas opciones de Hamilton, en cualquier caso, terminaron por extinguirse a falta de 12 giros para el final, cuando la avería de Valtteri Bottas abrió un periodo de Safety Car. En ese momento, Verstappen entró en boxes para su cuarto y último cambio de neumáticos, mientras Mercedes optó por dejar al heptacampeón en pista con sus gomas medias.Verstappen gana, Mercedes brilla, Ferrari pierde"No puedo creer que me hayáis jodido así, no puedo deciros lo cabreado que estoy", espetó por la radio un furioso Hamilton, sin entender la división de la estrategia, ya que su compañero George Russell también pasó por el pit-lane para renovar el calzado. De este modo, Hamilton cedió desde el primer al cuarto puesto, mientras el novato ascendía de la tercera a la segunda posición del podio.Terminada la carrera, ya mucho más tranquilo, Hamilton se disculpó ante su equipo por la falta de educación. "Son tantas las emociones... Ni siquiera puedo explicarlo... En el calor del momento dices cosas que no sientes", concluyó. A partir de ahora, el piloto de Stevenage deberá apurar sus opciones en las siete citas restantes si no quiere ver truncado su récord de 15 temporadas consecutivas con al menos una victoria en el Mundial.