El hito histórico que Alonso puede lograr en MonzaSi consigue terminar la carrera será el hombre con más Grandes Premios finalizados en la historia de la FórmulaPaíses Bajos. Fernando Alonso está de diezLos 41 de Fernando Alonso no solo le aportan experiencia dentro y fuera de la pista para la gestión de las adversidades. También le ofrecen ciertos privilegios. Son ya muchos Grandes Premios a sus espaldas. Tantos, que si en Monza logra terminar la carrera, podrá completar un hito histórico dentro de la Fórmula 1. Un récord que ahora tiene Kimi Raikkonen y que a buen recaudo, salvo sorpresa o problema mayúsculo, ya estará en manos del asturiano en breve.Podría convertirse, si cruza la línea de meta, en el hombre con más Grandes Premios finalizados en la historia del Gran Circo. Serían 279. Nadie tiene tantos como él, ni siquiera el bueno de Kimi, que tendría que decir adiós a un hueco privilegiado que no solo premia las victorias... si no también todo el tiempo invertido a la Fórmula 1. Y de eso, ellos dos saben mucho.Alonso llega en un buen momento al Gran Premio de Italia. A pesar de todo el revuelo que se formó a su alrededor a principios de verano, y que su nombre sigue apareciendo en el ya resuelto culebrón de Piastri, él parece ajeno a todo tipo de comentarios. Sigue desplegando todo su potencial en pista.Es más, ya lleva 10 carreras consecutivas puntuando (su mejor registro desde 2014), algo que la inicio de temporada parecía muy complicado. La fiabilidad del Alpine no era la mejor y estaba siendo superado por Ocon. Ahora, poco a poco y tras15 carreras disputadas, a falta de otras siete, ya tiene 59 puntos. Es noveno en el Mundial, adelantando a Bottas... y recortándole a su compañero de equipo. Les separan en la clasificación general un total de siete puntos.Y quiere continuar con esa racha. Aunque admitió para DAZN F1 que le daba un poco de "miedo" Monza, en tono de humor, porque él ya había predicho que puntuaría en las próximas carreras (la italiana es la undécima en esa cuenta) lo cierto es que llega en un buen momento. La mala clasificación del Gran Premio de Países Bajos terminó siendo sustituida por una buena actuación en pista. Logró adelantar a los AlphaTauri en un circuito complicado y en pista. Además, también acertaron con la estrategia.Ambos Alpine quedaron por delante de Norris y Ricciardo. La guerra por el Mundial de Constructores sigue abierta. Es la cuarta plaza del campeonato, la que otorga el beneficio de ser 'el primero del resto'. Así que ambos están luchando con uñas y dientes para conseguirlo. Ahora mismo, la escudería francesa está por delante después de dos Grandes Premios tras el verano. Tiene una ventaja de 24 puntos.