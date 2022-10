por GTO » 04 Octubre 2022, 15:13

Se esperan sanciones leves para las infracciones por el techo presupuestario de 2021La Fórmula 1 está expectante ante la publicación, mañana, de los resultados de las auditorías contables a los equipos sobre el techo presupuestario.El posible incumplimiento de la norma por parte de Red Bull y Aston Martin es uno de los temas que ha sido la comidilla del paddock. Los puñales han volado en dirección a Red Bull y han pedido las máximas sanciones –menos en el caso de Aston Martin, porque la posición del equipo hace pocos se fijen en los de Silverstone– y tanto Helmut Marko como Christian Horner tuvieron que sacar sus escudos protectores antes de, a su vez, intentar devolver puñales en el otro sentido. Incluso Max Verstappen pidió el cese de hostilidades. Incluso Mohammed ben Sulayem instó a la calma antes de que se hagan públicos los resultados.Las diferencias de criterio 'contable' entre Red Bull y la FIA las han admitido los representantes del equipo austríaco, pero las últimas filtraciones indican que se ha llegado a un consenso en varios de estos puntos discrepantes.Tiene su importancia porque eso podría reducir la 'presunta infracción' por debajo del umbral del 5% de exceso, que separa que se considere infracción muy grave o leve. Es decir por debajo de unos siete millones de euros. Para Toto Wolff y Mattia Binotto, superar la cifra ya es malo, pero ambos cifran entre cuatro o cinco millones de euros el presupuesto dedicado a pensar las evoluciones de la temporada y que por lo tanto es una barbaridad que exige mano dura.También están convencidos de que si se trata de discrepancias contables, lo lógico es pensar que Red Bull habrá mantenido el mismo criterio en lo que llevamos de temporada y por tanto también superará el límite en 2022… aunque esto no lo vamos a saber hasta bien avanzado el año 2023.En esta situación, aunque se pide mano dura, los rumores señalan que las penas podrían ser 'asumibles' para las presuntos infractores. Se habla de una multa –sobre los siete o 7,5 millones de euros– y una reducción de horas de túnel de viento. O en el peor de los casos de 50 puntos de penalziacion en el Campeonato de Constructores, lo que tal como acabó el Campeonato del año pasado y tal como va éste, no tendría consecuencias para Reb Bull, seguiría siendo campeón.No se llegará a las famosas sanciones de hace 15 años por el 'spygate' de McLaren a Ferrari, que acabaron con la exclusión de McLaren del Campeonato y una multa de 101 millones de euros… a descontar de lo que el equipo se hubiera llevado por el título de constructores que habría ganado aquel año.Aquí hay otro aspecto que llama la atención. Si las multas contabilizan en el 'techo presupuestario' o no. En el primer caso, habría que discernir cuándo se aplican: si de forma inmediata o el techo del próximo año porque a estas alturas buena parte del presupuesto de los equipos está ya gastado. Igual que los 50 puntos, si se aplicarían con efecto retroactivo en la clasificación de 2021 o se harían efectivos en la clasificación de 2022.Una norma de difícil comprobación, que suscita dudas sobre la posibilidad de camuflar costes en la 'casa grande' o en los socios y cuyas sanciones por incumplimiento se aplicarían en diferido y no está claro que sirvan para neutralizar el beneficio alcanzado por los equipos.Todo eso hace que el anuncio que la FIA debería hacer mañana se espere con interés y bastante morbo. Con las baterías a punto porque difícilmente se asumirá por ambas partes… sobre todo si la FIA mantiene la 'opacidad' que se produjo en el reciente caso de los motores de Ferrari.