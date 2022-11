por KoKiNa » 23 Octubre 2022, 14:03

Dietrich Mateschitz, uno de los grandes impulsores de la marca de bebidas energéticas y responsables de la compra de Jaguar, fallece tras una larga enfermedad.Tal como apuntaban varias informaciones en los últimos días, los perores pronósticos se ha cumplido en la previa del Gran Premio de los Estados Unidos de Fórmula 1, los cuales hacían referencia a un estado de salud especialmente delicado por parte de Dietrich Mateschitz, propietario de Red Bull, el cual había tenido una larga batalla contra una enfermedad en los últimos años, y que finalmente ha acabado costándole la vida.Red Bull y la F1La figura de Dietrich Mateschitz es imprescindible para entender la historia de Red Bull en Fórmula 1, lo que acaba siendo condicionante de lo que han sido estos 18 años en que la marca de bebidas energéticas ha participado con equipo propio en el gran circo. Así Dietrich Mateschitz fue el precursor de la compra del equipo Jaguar que pasó a convertirse en Red Bull de cara a 2005, y posteriormente de la adquisición de Minardi para convertirse en Toro Rosso y actual AlphaTauri; por no mencionar que hasta la fecha ha ejercido como propietario de ambos equipos como enlace entre la parte deportiva y de negocios de Red Bull.Un legado encomiableMás allá de su fructífera gestión de los equipos que han monopolizado buena parte de las temporadas de los últimos tiempos y el ejemplo que deja como empresario visionario en los negocios, la huella en la escudería Red Bull será imborrable, situación que ya empezó a evidenciarse a comienzos de este gran premio, cuando Helmut Marko evitaba hacer declaraciones sobre el estado de salud de su compañero: “Sin comentarios, es un asunto privado, no lo comentamos”, dispuso con rotundidad el consejero de Red Bull en F1.Del mismo modo, el equipo Red Bull que viene de completar otra temporada impecable, buscará conseguir el título mundial de constructores que puede materializar este mismo fin de semana, para dedicarlo a su memoria y en agradecimiento por toda su labor al timón de la escudería, sin la cual todo esto no hubiese sido posible.