Es oficial: Audi llegará en 2026 a la Fórmula 1 con un aliado poderoso para luchar por el tronoEra un secreto a voces, pero acaba de hacerse oficial: Audi llegará a la Fórmula 1 con Sauber como socio estratégico. Un anuncio que llega pocos días después de la presentación de su proyecto en España para entrar en la categoría reina en 2026, de la mano del nuevo reglamento técnico.En esta cita, en la que estuvo presente Motorpasión, Audi ya señaló que su idea era contar con un equipo propio aprovechando una estructura ya existente. Aunque en aquel momento no se confirmó a Sauber, se esperaba que así fuera tras anunciarse que finalizará su contrato con Alfa Romeo en 2023.Un matrimonio que espera ganar carreras en tres añosAudi Formula RacingSauber, que será participada por Audi, se encargará de desarrollar y producir el monoplaza en sus instalaciones de Hinwil (Suiza), además de planificar y ejecutar las operaciones de carrera. Por su parte Audi aportará la mecánica, que se concebirá en el Centro de Competencia de Audi Motorsport de Neuburg an der Donau.Esta unidad de potencia ya ha comenzado a desarrollarse en estas dependencias, contando con un bloque V6 de combustión que sumará fuerzas con una unidad eléctrica MGU-K que, señala Audi, será de 400 kW. No obstante, la firma germana también concebirá la batería, así como los sistemas de control.La elección de Sauber era de esperar, no en vano esta escudería ha sido el trampolín para que marcas de coches entren en la Fórmula 1: sirven de ejemplo Mercedes-Benz, BMW o la propia Alfa Romeo, con la que está actualmente.No obstante, Audi no se señala como mero motorista, si no que este tándem conformará equipo tal y como habían adelantado: "Vamos a invertir en la escudería en su totalidad", apuntó Adam Baker, CEO de Audi Formula Racing y Director del Proyecto, en la presentación del Audi Formula Racing la semana pasada.Audi Formula RacingEste nuevo equipo que supone el salto de Audi en la Fórmula 1 debutará en 2026, momento en el que entrará en juego la nueva normativa técnica, que mantiene las mecánicas híbridas pero simplificando la parte eléctrica y eliminando el MGU-H. Además, los motores térmicos harán uso de combustibles sintéticos o e-fuels.Para trabajar en el desarrollo de esta mecánica de su F1, Audi ampliará en 2023 las instalaciones de Audi Motorsport en Neuburg, tanto a nivel de infraestructura como de personal. Actualmente Audi Formula Racing cuenta con 130 empleados, pero se espera que la plantilla aumente a 300 personas cuando estén a pleno rendimiento.Se espera que el coche esté listo al completo en 2025, año que comenzará a realizar sus primeros test. El objetivo marcado por este nuevo equipo de Fórmula 1 es firmar la primera victoria tras tres años en competición.