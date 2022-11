por GTO » 03 Noviembre 2022, 21:56

Objetivo 100%, con un Alpine no, con el Aston Martin, tampoco.

A Alonso le quedan 2 años, y el Aston no pasa de ser el 7º al primero en 2 años.



Si le dieran un RBR, o un mercedes, seria otro cantar. Pero todos sabemos que eso no va a pasar.