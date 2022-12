por stick » 29 Noviembre 2022, 12:24

La Scuderia Ferrari ha anunciado que Mattia Binotto abandonará sus funciones como jefe del equipo el próximo 31 de diciembre, tras presentar su dimisión.

Después semanas de rumores, Ferrari ha anunciado de forma oficial la salida de Mattia Binotto. El suizo ha estado cuatro temporadas en el cargo y tras un polémico 2022, Binotto se despide no sólo de su puesto, sino también de la estructura de Maranello.“Con el pesar que esto conlleva, he decidido concluir mi colaboración con Ferrari. Me voy de una empresa que amo, de la que formo parte desde hace 28 años, con la serenidad que da el convencimiento de que me he esforzado al máximo para lograr los objetivos marcados", ha expresado Binotto."Dejo un equipo unido y en crecimiento. Un equipo fuerte, listo, estoy seguro, para lograr los más altos objetivos, al que deseo todo lo mejor para el futuro. Creo que es acertado dar este paso en este momento tan duro como ha sido para mí esta decisión", ha agregado.Por el momento, Ferrari no ha confirmado quién será su sustituto. Desde la Scuderia han asegurado que están realizando un proceso para elegir al nuevo jefe de equipo y anunciarán al elegido ya en 2023.