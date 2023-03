por GTO » 27 Febrero 2023, 21:52

Red Bull, impresionado con Aston Martin: "No parecen estar demasiado lejos"El jefe de Red Bull menciona al equipo británico como el que más ha evolucionado respecto a la pasada temporadaUna vez puesto el punto final a los test de pretemporada de Fórmula 1 llega la hora de hacer balance, lectura de los tiempos y análisis de las sensaciones que han desprendido cada uno de los equipos durante los últimos tres días de pruebas en Bahréin.PUBLICIDADEs cierto que hasta después de la sesión de clasificación del Gran Premio inaugural de la temporada cualquier conclusión será precipitada, pero sí parece que hay algunas cosas claras. Por ejemplo, que Red Bull es, de nuevo el equipo a batir.Contento con una pretemporada perfectaSu jefe, Christian Horner, no quería ser tan categórico cuando se le preguntaba por los buenos registros que han dejado sus pilotos en Sakhir, especialmente en la jornada de ayer donde Checo Pérez acabó marcando el mejor crono de los tres días, además de mostrar un ritmo en tandas largas que asustaba.Ferrari parece rápido, la forma de Mercedes es difícil de leer en este momento... ¿Se están guardando algo?Christian Horner, jefe de equipo de Red BullPrecisamente el trabajo del mexicano fue lo que más quiso destacar Horner tras concluir la pretemporada: "Los comentarios de Sergio han sido bastante cercanos a los de Max, lo cual siempre es reconfortante. Así que la línea de desarrollo del coche y la dirección que buscaremos para optimizarlo en futuras carreras es consistente entre ambos lados del garaje, y eso es alentador."Ferrari, Mercedes y... Aston MartinHorner no quería marcar un orden con la base de lo visto esta semana: "Es muy difícil de decir ahora. Ferrari parece rápido, la forma de Mercedes es difícil de leer en este momento... ¿Se están guardando algo? Lo veremos la semana que viene, creo que todo se aclarará", dijo.Horner reconcoe que ve fuerte a Aston Martin.Su concepto de coche les ha hecho avanzar. Fernando, en particular, parece muy competitivoChristian Horner, jefe de equipo de Red BullPero lo que sí tiene mucho más claro es cuál es el equipo que más ha mejorado. Y no es otro que Aston Martin: "Sí, creo que han dado un gran paso. Parece que su concepto de coche les ha hecho avanzar y que no están muy lejos. Fernando, en particular, parece muy competitivo".Horner ya apuntaba antes de arrancar al equipo de Silverstone como uno de los que tenía mayor potencial de progresión... y sus sensaciones parece que se han confirmado.