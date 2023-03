por GTO » 09 Marzo 2023, 16:31

¡Ultimátum a Mercedes! O reaccionan o los mejores motores serán para AlonsoLas dos próximas carreras serán claves: Si la marca alemana ve que el rendimiento de Aston Martin es el mejor con sus motores, se volcará en el equipo"Podemos tirar nuestro coche a la basura" espetó furioso Toto Wolff, director de Mercedes tras la carrera de Bahrein¿Qué motor usará el Aston Martin de Alonso en 2023?El team manager austríaco puso enfasis en las diferencias abismales del nuevo W14 de Hamilton y Russell con los Red Bull de Verstappen y Perez, pero obvió comentar que Fernando Alonso, con un Aston Martin que equipa propulsor de Mercedes también les superó netamente en pista.Mientras los medios alemanes hablan del ultimatum al director técnico de Mercedes, Mike Elliott, el especialista español José M. Zapico va un paso más allá en su artículo de 'theobjective.com' y asegura que las dos próximas carreras, en Jeddah y Australia, van a ser claves para un posible cambio de estrategia: Si Hamilton y Russell no consiguen resultados y Alonso mantiene su nivel competitivo, Mercedes podría volcarse en su opción con Aston Martin y darle sus mejores motores para atacar el título.El equipo oficial ha solventado el porpoising que tanto les lastró en 2022, pero de momento tampoco ha encontrado la velocidad que esperaban en su monoplaza W14, después de que el anterior casi logró atrapar a Ferrari en su evolución en las últimas carreras del pasado año. Hay tensión en la sede del equipo y se dice que van a empezar a 'rodar cabezas' en breve, empezando por la sección de aerodinámica.El mejor motor que llevaba Lewis Hamilton en la prueba inaugural de Bahrein, por ejemplo, entregaba 3Kw más que el mejor de los Aston Martin, lo que equivale a unos cuatro caballos de potencia.Pero esta tendencia podría cambiar en favor de Aston Martin si la marca de la estrella entiende que el equipo Mercedes no va a ganar carreras con ellos, pero Aston Martin si podría.ALONSO Y SU USO MAGISTRAL DEL MAPA MOTORSegún el artículo que publica 'theobjective.com' , cada vez que Alonso se sube a su coche pide al ingeniero de motores que tiene asignado un mapa de motor muy concreto, y distinto al de todos los demás. "Alonso es el único de los pilotos que usan motores Mercedes en emplear el mapa motor de esta forma. Es la fórmula más hábil a la hora de utilizar la energía y recuperarla. Se llama deployment and harvesting map (mapa de entrega y recaudación de la energía). Denota inteligencia por su parte. Hay que entenderlo muy bien para emplearlo correctamente en pista. Digamos que en las curvas 12 y 13 de Bahréin administró esta potencia extra. Otros pilotos la emplearon de manera preferente en otro sitio, en las rectas sobre todo, para tener más velocidad punta. Es una visión más simple. Él incrementaba la suya en el paso por curva, donde no lo hacía nadie".Alonso posee muchos valores al volante, pero el mejor de todos es la experiencia. Con dos décadas en la categoría, nadie posee su capacidad de análisis, de entender las carreras, e incluso de controlar qué es lo que están haciendo sus rivales. Todo eso por fin puede acabar teniendo recompensa.