“Sabemos exactamente qué problema tiene este Ferrari”El madrileño, sexto en Arabia, a AS: “Tenemos que empezar a traer desarrollos, el último ‘stint’ demuestra claramente dónde estamos ahora”.“Sabemos exactamente qué problema tiene este Ferrari”Carlos Sainz fue sexto en el GP de Arabia por delante de Charles Leclerc. Poco botín para un SF-23 que parece interesante a una vuelta, pero se desfigura en los domingos. El español no tuvo ritmo para pelear por más, tampoco el monegasco, y pronto se quedaron en tierra de nadie y separados por bloques: Red Bull, Aston Martin, Mercedes… y Ferrari. Tras la carrera, Sainz atendió a las preguntas de AS en la zona mixta.—¿Había ritmo para algo más?—Yo creo que no. El último ‘stint’ con la dura demuestra dónde estamos ahora. En carrera sufrimos más que los demás. Ha venido un poco por sorpresa, esperábamos ir más rápido que Mercedes y Aston Martin por el ritmo que vimos el viernes, y antes del fin de semana por el tipo de circuito que era. Pero ya son dos asfaltos, dos circuitos diferentes y el ritmo de carrera no es muy bueno. Como equipo, tenemos que mejorar. Tenemos que bajar la cabeza y empezar a traer desarrollos al coche, mejorarlo, porque este coche claramente no es el más rápido en carrera.—En las primeras vueltas le pasaba Stroll y se le marchaba el tren de Russell y el Aston Martin…—He tenido un par de sustos siguiendo a Stroll, el coche es complicado de llevar en aire sucio. Sabemos cuál es la debilidad del coche, sobrecalentamos los neumáticos solos así que imagínate detrás de un coche, todavía más. Conocemos nuestras debilidades y lo que hay que mejorar. Hace las carreras más complicadas, te deja poco margen de flexibilidad para atacar detrás de un coche. El último ‘stint’ con la dura, insisto, todos a tope, se ve que que Charles (Leclerc) y yo nos hemos quedado y los demás se han ido hacia adelante.—¿Esto cómo se arregla?—Tenemos que traer desarrollo y ya sabemos el plan que tenemos y dónde tenemos que mejorarlo. Ahora hay que ser pacientes, es imposible crear piezas de un día para otro. Pero confío en Ferrari, confío en que vamos a mejorar el coche y tenemos la capacidad de hacerlo. Sabemos exactamente el problema que tiene el coche. Hay que esperar y si no los viernes seguiremos experimentando cosas.—¿Y qué problema tiene el coche?—Nosotros sabemos cuál es (sonríe).