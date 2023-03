por KoKiNa » 25 Marzo 2023, 02:28

Fernando Alonso se sincera: "Solo McLaren-Honda no fue competitivo"El asturiano considera que la única etapa de su trayectoria en la que no fue competitivo fue en McLaren-Honda y que ha tenido buenos coches durante 16 años.POR RUBÉN CANALES BERMÚDEZ24/03/2023Fernando Alonso repasa sus 20 años de trayectoria y no cree que realmente haya tenido un coche competitivo en contadas ocasiones. Tan solo hubo cuatro años en los que no fue competitivo, según él, por lo que siente que muchos aficionados tienen una percepción errónea de su trayectoria.¿Cuándo Alonso no ha sido competitivo?El comienzo de temporada de Fernando Alonso ha sido insuperable, acumulando dos podios con su nuevo equipo. En esta temporada, el asturiano ha iniciado su octava etapa con un equipo distinto y su vigésima temporada, siendo así la carrera más longeva en la historia de la categoría.Muchos han considerado que "Fernando Alonso ha vuelto" debido a su consecución de podios. Sin embargo, el asturiano cree que esta expresión es errónea. Según él, solo ha tenido cuatro años en su carrera deportiva en los que no fue competitivo, los años que estuvo en McLaren-Honda."Diría que de los 20 años que llevo en Fórmula 1, solo tuve cuatro años frustrantes en McLaren-Honda que no era competitivo", dijo Alonso. "Pero en 16 años he estado luchando por podios y victorias, lo cual es algo bastante único".¿Sabe Fernando Alonso elegir equipos?Según el bicampeón de la Fórmula 1, sólo hubo una etapa corta en su larga trayectoria en la que realmente no pudo demostrar ser competitivo. Es por eso por lo que cree que muchos de sus aficionados tienen una percepción errónea de su trayectoria, ya que hizo cambios buenos con los que pudo seguir peleando."A veces siento que la gente de fuera siente un poco de pena por los movimientos que he hecho en mi carrera, pero los hechos no dicen eso y estoy feliz de aclararlo", declaró Fernando para concluir.Lo cierto es que el comienzo de temporada del piloto con Aston Martin es esperanzador y es su mejor comienzo en diez años. Alonso se sitúa tercero en el mundial de pilotos después de haber conseguido dos podios en las dos primeras carreras y sigue con su objetivo de conseguir la victoria '33'.