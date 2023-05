por GTO » 19 Abril 2023, 15:18

F1. La FIA no acepta los motivos para revisar la sanción de Carlos Sainz en AustraliaCarlos Sainz ha mostrado su contrariedad por la negativa de la FIA a aceptar las nuevas pruebas aportadas por Ferrari y su propio testimonio, para revisar la sanción que le fue impuesta en el GP de Australia. Los 5 segundos de sanción le costaron 9 posiciones, un pago demasiado alto por producirse en una vuelta final neutralizada tras el coche de seguridad, circunstancia que no le dio opción de recuperar nada sobre sus rivales."Estoy muy decepcionado de que la FIA no nos haya concedido el derecho de revisión. Dos semanas después, sigo pensando que la sanción es totalmente desproporcionada y creo que al menos debería haberse revisado en base a las pruebas y razonamientos que hemos presentado", ha afirmado Sainz en su cuenta oficial de Twitter.Pese al revés, Carlos ya mira a la prueba de la próxima semana en Bakú, donde espera consolidar la mejoría, tanto en Clasificación, como en Carrera, que mostró en Melbourne, donde pudo adelantar a siete coches en carrera y donde mereció el cuarto puesto. "Tenemos que seguir trabajando juntos para mejorar ciertas cosas de cara al futuro. La consistencia y el proceso de toma de decisiones han sido un tema controvertido durante demasiadas temporadas y tenemos que ser más claros por el bien de nuestro deporte", ha añadido el madrileó en redes sociales.