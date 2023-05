por GTO » 20 Abril 2023, 21:52

Hamilton dispuesto a ir a la cárcel en Qatar por defender sus creenciasLewis Hamilton compartió algunos recuerdos importantes de su etapa en Mercedes, incluido el casco con motivos arcoíris que utilizó en el GP de Qatar de hace dos años como una muestra de apoyo a la comunidad LGBT.Hamilton dispuesto a ir a la cárcel en Qatar por defender sus creenciasLewis Hamilton, piloto de Mercedes ha sido una voz firme a favor de la diversidad y la igualdad en la sociedad, tanto dentro como fuera de la Fórmula 1, y ha liderado varias iniciativas sobre estos temas con el objetivo de tratar de alcanzar la equidad dentro del deporte motor, pero también fuera de la parrilla.Antes de las carreras de 2020 y 2021, Hamilton lució diferentes camisetas de protesta en la ceremonia previa a #WeRaceAsOne, la campaña lanzada por la F1 en favor de la igualdad, dentro de esto se incluyó un casco con motivos arcoíris para el primer Gran Premio de Qatar de la máxima categoría.En un vídeo de celebración de los 10 años con Mercedes publicado en YouTube, Hamilton dijo: "Creo que es increíble que todavía vivamos en una época en la que hay tantos problemas de derechos humanos en tantos países de todo el mundo, especialmente en Medio Oriente"."Los derechos de las mujeres, los derechos LGBT. Hay leyes que van en contra de la verdadera identidad de las personas", expresó."Siempre he corrido riesgos, voy a hacerlo incluso si me meten en la cárcel o no, no me importa lo que hagan, voy a defender aquello en lo que creo aunque me maten"."Sé que parece una locura. Necesito hacer estas cosas para mostrar a la gente lo importante que es y para que la gente hable de ello: para que la gente sienta que los que están en el poder tienen que hablar de hacer cambios porque eso trae negatividad a su país."Hamilton destacó que uno de sus mayores deseos para imponerse en esa competencia era dar un doble golpe y tener los reflectores en él para que el tema tuviera una mayor repercusión."Hice eso y gané la carrera. Me dije: 'Tengo que subir a lo más alto del podio porque es cuando voy a dar el mayor golpe', y eso es lo que hice", finalizó.