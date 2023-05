por Hudson » 02 Mayo 2023, 10:17

'La dupla de pilotos de Aston Martin perdía unas dos décimas por vuelta en la recta principal del circuito de Bakú durante los entrenamientos libres del viernes y las sesiones al sprint del sábado. El fallo se debió a una característica aerodinámica de la nueva especificación del alerón de baja resistencia, que hizo que el dispositivo oscilara y solo se activara de forma intermitente.



Eso se vio agravado por los baches del trazado urbano y la presión del aire en la recta. Como solución temporal para el Gran Premio de Azerbaiyán 2023 de Fórmula 1, en el que Fernando Alonso fue cuarto y Lance Stroll acabó séptimo, la escudería británica limpió los extremos del ala trasera con lubricante para facilitar el movimiento de la pieza.'

'Mike Krack contestó: "No puedo decírtelo, pero algo parecido al WD40 [un producto líquido especial]. El coche estaba en parc fermé, así que no se puede hacer mucho, intentamos limpiar las superficies y comprobar todos los huecos".



"Lo hemos revisado todo con la FIA, que nos ha ayudado mucho, y habréis visto que también hemos cambiado el ala del coche de Fernando [Alonso]. Eso fue después de una comprobación rutinaria, básicamente, porque si tiras todo el tiempo del alerón cuando no se está moviendo, entonces le pones más tensión, así que por seguridad queríamos cambiarlo"'

Vamos, el 3 en 1 de toda la vida y a correr