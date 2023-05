por KoKiNa » 07 Mayo 2023, 00:35

Pique radiofónico de Fernando Alonso y Esteban Ocon en Miami: “son sus momentos”El piloto de Aston Martin volvió a tener una positiva jornada de viernes, mientras que Alpine, por su parte, comienza a mostrar signos de mejora.Hay heridas que claramente aún no han cicatrizado. Como es la de Fernando Alonso tanto con Esteban Ocon, el piloto que antepuso quedar por delante de Fernando a todo lo demás, como por Alpine, que dudó de la velocidad del asturiano debido a su edad, condicionando la oferta de renovación.Mucho más que un duelo en pistaOtmar Szafnauer convocó a todo su equipo tras conocerse la marcha de Fernando Alonso a Aston Martin para pedir un esfuerzo extra que mostrarse que Alonso había tomado la decisión errónea con su marcha a Aston Martin. Ese pensamiento, lejos de desvanecerse, ha ido en aumento después del gran comienzo de temporada de Fernando, con tres podios que le llevan a ocupar la tercera posición de la clasificación general con 60 puntos después de cuatro carreras, lo que choca frontalmente con los ocho puntos del equipo Alpine.Esto no hace más que tensar una situación en la que ambas partes tienen ganas de reivindicarse, provocando situaciones algo tensas, como la vivida en la parte final de los segundos entrenamientos libres, cuando los pilotos estaban practicando tandas largas de carreras.Fernando Alonso atrapó a Esteban Ocon, encontrándose con la reacción del francés que entre facilitar el paso de un vehículo más rápido o defenderse como si de una carrera se tratase, optó por lo segundo, decidiéndose finalmente el de Aston Martin a levantar el pie no sin antes mandar un mensaje envenenado a su ingeniero por radio entre risas.“Son sus momentos… en entrenamientos libres.”, mientras que el ingeniero asentía. Mensaje envenenado de Alonso tanto a su excompañero de equipo como a su ex equipo al que no está echando para nada de menos viendo como ha comenzado la temporada en la que ha luchado por el podio en cada carrera y donde parece que Miami seguirá la misma tónica después de marcar el quinto mejor tiempo, solo por detrás de los Red Bull y Ferrari, y más importante si cabe, mostrándose cómodo con el coche.