Daniel Ricciardo sustituye a Nyck de Vries en AlphaTauri y vuelve a la Fórmula 1El piloto australiano Daniel Ricciardo sustituirá al neerlandés Nyck de Vries en el equipo AlphaTauri, a partir del Gran Premio de Hungría -del 21 al 23 de julio- y hasta final de temporada, después de superar con "una buena actuación" el test realizado en el circuito de Silverstone."La escudería AlphaTauri anuncia que Daniel Ricciardo se unirá al equipo cedido por Oracle Red Bull Racing para el resto de la temporada de Fórmula 1, a partir del próximo Gran Premio de Hungría", anunció el equipo en su página web.El australiano completó este martes un test de neumáticos con el RB19, una "buena actuación" para los de la bebida energética que le permite volver a un asiento titular después de dejar McLaren cuando concluyó el curso de 2022. Fue entonces cuando regresó al equipo austriaco, su 'casa', como piloto reserva.La felicidad del australiano"¡Estoy encantado de volver a la pista con la familia Red Bull!", indicó el australiano en declaraciones publicadas por Red Bull. El piloto, de 34 años, se estrenará esta temporada con el AlphaTauri en el GP de Hungría, en el fin de semana del 21 al 23 de julio, la penúltima cita antes del parón veraniego.En AlphaTauri se mostraron "muy contentos" con el regreso de Ricciardo, sin dudar de sus "habilidades" como piloto. "Ya conoce a muchos aquí, por lo que su integración será fácil y sencilla. El equipo también sacará mucho provecho de su experiencia, ya que ha ganado 8 GP", destacó Franz Tost, director del equipo AlphaTauri.Noticias relacionadasVerstappen, Norris y McLaren se llevan la gloria en SilverstoneAsí les hemos contado el GP de Gran Bretaña de F-1El australiano sustituirá a De Vries, que no ha entrado en los puntos en ninguna de las diez carreras disputadas, con un abandono en Azerbaiyán. "Me gustaría agradecer a Nyck su valiosa contribución durante su estancia en AlphaTauri y le deseo todo lo mejor para el futuro", afirmó Tost.Por último, el jefe de equipo de Red Bull, Christian Horner, celebró la vuelta del australiano y resaltó, tras el test en Silverstone, que "no ha perdido la forma". "Sus tiempos durante la prueba de neumáticos fueron extremadamente competitivos. Pilotó de manera impresionante y estamos impacientes por ver qué nos depara el resto de la temporada con Daniel cedido a AlphaTauri", concluyó.